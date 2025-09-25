국가유산청, '고창 하고리 삼태마을숲' 국가지정자연유산 천연기념물 지정

국가유산청(청장 허민)은 오랫동안 마을을 보호해 온 전통 마을 숲인 '고창 하고리 삼태마을숲'을 국가지정자연유산 천연기념물로 지정했다고 25일 밝혔다.

'고창 하고리 삼태마을숲'은 고창 성송면 하고리 삼태마을 앞 삼태천을 따라 형성된 800여 미터 길이의 마을 숲으로, 마을 주민들이 각종 자연재해로부터 마을을 지키기 위해 자발적으로 조성했다. 바람으로부터 마을을 보호하는 방풍림이자 하천 주변 농경지 등을 보호하기 위해 제방에 조성된 호안림 역할을 한 숲이다.

또한 국내 최대 규모의 왕버들 군락지로, 나무 높이 10미터, 줄기 둘레 3미터가 훌쩍 넘는 왕버들 노거수 95주를 비롯하여 버드나무, 팽나무, 곰솔, 상수리나무, 벽오동 등 다양한 수종의 큰 나무 224주가 안정적으로 숲을 이루고 있다.

고창 하고리 삼태마을숲 천연기념물 지정.(제공=국가유산청)

삼태마을 앞에는 삼태천이 흐르고 있어 풍수지리적으로 배 모양인 마을이 떠내려가지 않게 보호하기 위하여 마을 주민들이 삼태천 양 둑에 숲을 조성한 것이라 전하며, 이 숲이 훼손되면 마을에 큰 재앙이 온다고 믿어 신성시하며 보호해 왔다고 국가유산청 측은 설명했다.

'전라도무장현도'에서 삼태마을숲을 찾아볼 수 있다. 이는 1830년대 훨씬 이전부터 이 숲이 존재하였음을 보여주며, 당시에도 이 숲이 무장현에서 유명하고 상징적인 숲이었음을 알 수 있다.

'고창 하고리 삼태마을숲'은 마을 공동체의 신앙과 정체성이 결합된 상징적 가치가 높은 자연유산으로, 주변 농경지 등과 어우러지는 아름다운 경관, 다양한 수종의 노거수들이 안정적으로 숲을 이루는 점 등의 가치를 종합적으로 지녔다.

관련기사

한편, 국가유산청은 오늘 오후 2시 삼태마을 회관 앞에서 숲을 보호해온 지역민들과 함께 천연기념물 지정을 축하하고 숲의 가치를 널리 알리기 위한 기념행사를 개최한다. 행사는 고창농악보존회 공연팀의 ‘전북특별자치도 무형유산 고창농악’ 공연을 시작으로, '고창 하고리 삼태마을숲' 소개영상, 지정 추진경과 보고, 관리단체 지정서 전달 및 유공자 표창 등으로 진행된다.

국가유산청은 "고창군과 협력해 고창 하고리 삼태마을숲을 체계적으로 보존·관리하고, 자연유산을 중심으로 지역 공동체가 활성화될 수 있도록 다양한 지원을 하는 등의 적극행정을 이어갈 것"이라고 전했다.