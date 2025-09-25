쥐 75마리 태운 ‘현대판 노아의 방주’ 우주서 귀환 [우주로 간다]

‘현대판 노아의 방주’라 불린 러시아 생물학 연구 위성이 지구로 귀환했다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 최근 보도했다.
‘바이온-M 2호’로 명명된 이 우주선에는 쥐 75마리, 파리 1천500마리 이상, 세포 배양물, 미생물, 식물 씨앗 등이 다양한 생물 표본이 실렸다. 위성은 30개 이상의 실험 장비를 탑재한 채 약 30일간 지구 궤도를 돌며 임무를 수행한 뒤 지난 19일 러시아 오렌부르크 지역 초원에 착륙했다.
바이온-M 2호는 지난 달 20일 카자흐스탄 바이코누르 우주 기지에서 소유즈 2.1b 로켓에 실려 발사됐다. 발사 후 고도 370~380㎞ 극궤도에 진입했으며, 이후 탑재된 생물들은 장기간 높은 수준의 우주 방사선에 노출됐다.
지구에 착륙한 우주선 사진을 보면 재진입 과정에서 소규모 화재가 발생했다. 하지만 곧바로 진화하면서 연구진들은 안전하게 우주선 하강 모듈에 접근할 수 있었다. 전문가를 태운 3대의 수색 헬리콥터가 하강 모듈 근처에 착륙해 살아있는 표본을 우주선에서 꺼내 초기 조사를 진행했다.
이번 임무는 러시아우주공사(Roscosmos), 과학아카데미, 생의학연구소(IBMP)가 공동으로 수행했다. IBMP는 착륙 지점에 설치된 의료용 텐트에서 1차 연구를 진행했으며, 표본들은 20일 자정 경 IBMP 실험실로 이송될 예정이다.
바이온-M 2호의 과학 연구 프로그램은 총 10개의 섹션으로 구성됐다. 1•2 섹션은 동물을 대상으로 한 중력 생리학 연구로, 무중력과 방사선 복합적으로 작용하는 환경에서 인간 생명 유지 기술을 개발하는 것이 목표다. 3~5번째 섹션은 우주 비행이 식물과 미생물, 그들의 군집에 미치는 영향을 다루며, 7번째 섹션은 차세대 유인 우주선의 방사선 안전에 필요한 방사선 생물학 및 선량 측정 실험을 포함한다.
또, 재진입 과정에서 ‘운석(Meteorite)’이라고 불리는 실험도 진행됐다. 는 지구 생명의 기원이 우주에서 비롯됐다는 ‘판스페르미아(panspermia)’ 이론을 검증하기 위한 연구로, 미생물을 포함한 현무암 샘플이 캡슐에 실려 지구 대기권 재진입 시 발생하는 극한의 열 스트레스를 견딜 수 있는지 평가했다.