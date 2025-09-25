쥐 75마리 태운 ‘현대판 노아의 방주’ 우주서 귀환 [우주로 간다]

‘현대판 노아의 방주’라 불린 러시아 생물학 연구 위성이 지구로 귀환했다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 최근 보도했다.

‘바이온-M 2호’로 명명된 이 우주선에는 쥐 75마리, 파리 1천500마리 이상, 세포 배양물, 미생물, 식물 씨앗 등이 다양한 생물 표본이 실렸다. 위성은 30개 이상의 실험 장비를 탑재한 채 약 30일간 지구 궤도를 돌며 임무를 수행한 뒤 지난 19일 러시아 오렌부르크 지역 초원에 착륙했다.

다양한 생물을 싣고 우주로 향했던 우주선이 러시아 오렌부르크 지역 초원에 지난주 착륙했다. (출처=로스코스모스/Ivan Timoshenko)

바이온-M 2호는 지난 달 20일 카자흐스탄 바이코누르 우주 기지에서 소유즈 2.1b 로켓에 실려 발사됐다. 발사 후 고도 370~380㎞ 극궤도에 진입했으며, 이후 탑재된 생물들은 장기간 높은 수준의 우주 방사선에 노출됐다.

지구에 착륙한 우주선 사진을 보면 재진입 과정에서 소규모 화재가 발생했다. 하지만 곧바로 진화하면서 연구진들은 안전하게 우주선 하강 모듈에 접근할 수 있었다. 전문가를 태운 3대의 수색 헬리콥터가 하강 모듈 근처에 착륙해 살아있는 표본을 우주선에서 꺼내 초기 조사를 진행했다.

전문가들은 바이온-M 2호 모듈에 보관된 파리와 다른 동물들을 검사할 예정이다. (출처=로스코스모스)

이번 임무는 러시아우주공사(Roscosmos), 과학아카데미, 생의학연구소(IBMP)가 공동으로 수행했다. IBMP는 착륙 지점에 설치된 의료용 텐트에서 1차 연구를 진행했으며, 표본들은 20일 자정 경 IBMP 실험실로 이송될 예정이다.

바이온-M 2호의 과학 연구 프로그램은 총 10개의 섹션으로 구성됐다. 1•2 섹션은 동물을 대상으로 한 중력 생리학 연구로, 무중력과 방사선 복합적으로 작용하는 환경에서 인간 생명 유지 기술을 개발하는 것이 목표다. 3~5번째 섹션은 우주 비행이 식물과 미생물, 그들의 군집에 미치는 영향을 다루며, 7번째 섹션은 차세대 유인 우주선의 방사선 안전에 필요한 방사선 생물학 및 선량 측정 실험을 포함한다.

또, 재진입 과정에서 ‘운석(Meteorite)’이라고 불리는 실험도 진행됐다. 는 지구 생명의 기원이 우주에서 비롯됐다는 ‘판스페르미아(panspermia)’ 이론을 검증하기 위한 연구로, 미생물을 포함한 현무암 샘플이 캡슐에 실려 지구 대기권 재진입 시 발생하는 극한의 열 스트레스를 견딜 수 있는지 평가했다.