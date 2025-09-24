롯데칠성, ‘2% 부족할 때’ 새 얼굴 안효섭·김민주 발탁

롯데칠성음료가 24일 ‘2% 부족할 때’의 새 광고 모델로 배우 안효섭과 김민주를 발탁하고 새로운 광고 캠페인을 공개했다.

2030세대를 핵심 타깃으로 한 이번 캠페인은 넷플릭스 글로벌 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스 주인공 ‘진우’ 역을 맡은 안효섭과, 그룹 아이즈원 활동 이후 배우로 활동을 이어가고 있는 김민주가 함께했다.

특히 과거 화제를 모았던 광고 음악 ‘사랑은 언제나 목마르다’를 두 모델의 목소리로 리메이크해 젊은 세대의 감성에 맞춘 것이 특징이다.

안효섭과 김민주가 출연한 2% 부족할 때 포스터.( 사진=롯데칠성)

본편 광고는 TV와 온라인을 통해 공개됐으며, 티저 영상은 앞서 롯데칠성 공식 유튜브와 인스타그램에서 선공개됐다.

롯데칠성음료 관계자는 “출시 이후 꾸준히 사랑받아온 ‘2% 부족할 때’의 감성을 새롭게 해석해 소비자와 소통하고자 했다”며 “앞으로도 온·오프라인에서 다양한 활동을 통해 ‘물투명 니어워터’의 매력을 알리겠다”고 말했다.

한편, 롯데칠성은 최근 제로 칼로리로 리뉴얼한 ‘2% 부족할 때 복숭아’를 출시했으며, 아르기닌과 비타민B군이 함유된 신제품 ‘바이탈 레몬라임’도 선보였다.