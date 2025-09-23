제37회 아산상 정춘실 진료소장 수상…케냐‧말라위서 25년간 봉사

아산사회복지재단이 제37회 아산상 수상자로 지난 25년간 아프리카 케냐와 말라위의 진료소와 병원 등을 통해 약 80만 명의 현지 주민들이 의료 혜택을 제공한 케냐 ‘성 데레사 진료소’의 정춘실 진료소장을 선정했다.

수녀인 정 진료소장은 영국에서 간호사 자격을 취득하고 2000년 케냐와 말라위에서 저소득·소외 지역 주민을 위해 헌신했다. 케냐에서는 의료 시설이 전무한 빈민 지역에 ‘성 데레사 진료소’ 설립과 운영을 주도했다. 말라위에서는 ‘음땡고 완탱가 병원’의 책임자로 의료 및 행정 체계를 정립하며 양질의 의료 서비스를 제공했다.

(왼쪽부터) 제37회 아산상 수상자 정춘실 성 데레사 진료소장, 의료봉사상 수상자 김웅한 서울대 의대 소아심장혈관흉부외과 교수, 사회봉사상 수상자 김현일·김옥란 부부. (사진=아산사회복지재단)

의료봉사상에는 26년간 중국‧몽골‧우즈베키스탄‧에티오피아 등 17개국의 선천성 심장병 어린이 844명의 무료 심장 수술을 집도하고, 현지 의료진 3천여 명에게 교육을 통해 의술을 전한 김웅한 서울대의대 교수가 선정됐다.

사회봉사상은 노숙인 무료급식소 ‘바하밥집’과 고립·은둔 청년 회복기관인 ‘푸른고래 리커버리센터’ 등을 운영하며 27년간 소외된 이웃들의 자립에 힘써온 김현일·김옥란 부부가 선정됐다.

시상식은 오는 11월 25일 서울 송파구 서울아산병원 아산생명과학연구원 강당에서 개최된다. 아산상 대상 수상자에게는 상금 3억 원이, 의료봉사상과 사회봉사상에는 각각 2억 원이 수여된다. 또 복지실천상‧자원봉사상‧효행·가족상 3개 부문 수상자 15명에게도 각각 2천만 원의 상금이 수여된다.

한편, 아산사회복지재단은 이웃을 위해 헌신하거나 효행을 실천한 개인이나 단체를 격려코자 1989년 아산상을 제정했다.