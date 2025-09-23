알피바이오, ‘애사비’ 생산량 1년 새 10배↑… "연내 300만포 생산”

알피바이오가 ‘애플사이다비니거(ACV, 이하 애사비)’ 제품 생산량이 올해 상반기에 150만 포를 돌파하며 1년 새 10배 이상 급증했다고 밝혔다. 회사는 연내 누적 생산량 300만 포를 달성한다는 목표다.

회사는 애사비 제품 생산 증가에 대해 최근 건강기능식품 시장이 성장한 점, 알피바이오의 40년 제형 기술력 및 국제 기준을 충족하는 생산공정 등이 영향을 끼쳤다고 밝혔다.

사진=알피바이오

고농축 ACV 배합 및 안정화 기술이 대표적. 이는 기존 ACV 제품의 단점인 강한 신맛과 톡 쏘는 향을 제거하면서도 유효 성분을 보존하는 것으로 알려졌다.

또 콜라겐, 유산균, 비타민 등과의 배합도 쉽다는 게 회사의 설명이다.

알피바이오는 국내외 B2B 시장을 공략할 계획이다. 최근 미국과 일본 등지의 강화된 의약품 규제 기준을 회사가 충족하는 만큼, 글로벌 파트너사들과 협력해 해외 시장 진출을 가속하기로 했다. 단순 제조사에서 고품질 애사비 원료 및 완제품 솔루션을 제공하는 기술 파트너로 입지를 다진다는 게 회사의 목표다.

오지은 건강기능식품 마케팅부장은 “생산량 급증은 40년 의약품 생산 기반 기술력을 바탕으로 소비자가 원하는 제품을 파악해 시장을 선도한 질적 성장”이라고 평가했다.

노미선 영업마케팅 상무도 “해외 유통사들과의 협업 및 OEM‧ODM 계약이 이어지고 있다”라고 전했다.