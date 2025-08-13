알피바이오, 감기약 신제품 지원 풀가동

알피바이오가 최근 개정된 ‘의약품 표준제조기준’ 대응과 관련해 연질캡슐 기반 감기약 신제품 개발 및 생산 서비스를 가동했다.

해당 개정은 ▲진통제 및 감기약의 아세트아미노펜 1천200mg → 1천500mg ▲감기약 성분에 이부프로펜‧브롬헥신염산염‧카르보시스테인‧벨라돈나총알칼로이드 추가 ▲비염용 경구제 성분에 메퀴타진 ▲슈도에페드린염산염 추가 등이 골자다.

알피바이오 마도 공장 전경

이 때문에 기존 감기약 제품 다수가 리뉴얼 대상이 됐다. 알피바이오는 국내 감기약 연질캡슐 시장 70% 이상을 차지하는 만큼 규제에 부합하는 위탁개발생산 파트너로 업계의 주목을 받고 있다.

실제 알피바이오는 제약사들로부터 여러 업그레이드 요청을 다수 수주했다. 또 올해 조아제약 ‘콜콜콜드’, 경남제약 ‘세다큐업’ 3종, 동화약품 ‘파워콜노즈큐’ 등 5건 이상 감기약 신제품 출시도 지원할 예정이다.

알피바이오는 지난 2012년 종근당 ‘모드S’ 3종을 시작으로, 2016년 중외제약 ‘화콜씨’ 3종, 2021년 동아제약 ‘판텍큐’ 3종, 2018년 일동제약 ‘캐롤비’ 3종 등 다수의 감기약 연질캡슐을 개발·생산해 왔다. 주성분은 ▲아세트아미노펜 ▲슈도에페드린염산염 ▲구아이페네신 ▲dl-메틸에페드린염산염 ▲덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물 등이 있다.

장희정 의약품 마케팅팀장은 “국내뿐 아니라 해외에서도 규제 기준 변화에 따라 수요가 발생할 수 있다”라며 “신규 수주와 수출 확대의 성장동력으로 삼겠다”라고 밝혔다.