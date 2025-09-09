건기식 파이프라인 늘리는 알피바이오 "비건‧친환경 공략”

알피바이오가 강황추출물인 ‘커큐민’을 축으로 한 건강기능식품 포트폴리오를 다각화한다.

회사는 섭취 편의성 및 섭취 지속률을 높이는 특허 기반 제형 기술을 토대로 ▲인지(Brain) ▲관절(Joint) ▲운동 회복(Active nutrition) ▲대사(Metabolic) 등 커큐민 추세를 고려, 정제·분말·젤리 제형을 적용한다는 방침이다.

국내에서는 시니어·회복 라인을 적용하고, 해외에서는 클린라벨·천연 지향 소비층에 집중할 예정이다.

사진=알피바이오

그랜드뷰리서치에 따르면, 전 세계 커큐민 시장 규모는 지난해 9천890만 달러(약 1천380억 원)에서 오는 2030년 1억9천970만 달러(약 2천780억 원)로 연평균 12%의 성장률을 보일 것으로 전망했다.

커큐민은 식품의약품안전처로부터 근력 개선·관절·연골 건강 기능성을 인정받았다. 알피바이오의 인지기능 개선 부문 개별 인정 원료 획득을 위해 최근 기능성 평가를 완료했다.

또 회사는 비동물성 원료 기반, 무부형제 및 무합성 정제 기술 개발 등 글로벌 표준의 자연 친화적 제형 설계를 적용하고 있으며, 재활용 가능 포장재 전환을 추진한다. 비건·저자극 콘셉트와 지속 가능 패키징도 강화하기로 했다. 이와 함께 고함량 커큐민의 글로벌 이슈 등 선제적 안전 커뮤니케이션도 운영할 예정이다.

오지은 건강기능식품 마케팅팀장은 “커큐민의 낮은 체내 흡수율을 해결하는 제형 기술력이 경쟁력”이라며 “원료 본연의 가치에 섭취 편의성과 안정성을 높이는 제형화 기술을 접목할 것”이라고 밝혔다.

노미선 영업마케팅 상무는 “의약품 GMP 기반 설비와 특허 제형 기술로 확보한 신뢰성을 통해 D2C 및 HCP 프로그램 연계해 매출 확장성을 모두 확보할 것”이라고 전했다.