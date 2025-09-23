[문화엔진] 성남페스티벌, ‘수사’는 넘쳤지만

‘문화엔진’은 우리 문화의 가치 재창출을 위해 칼럼니스트의 비평적 시각과 기자의 보도적 시각을 입체적으로 구성한 시리즈입니다. 이 연재는 이창근 예술경영학박사를 비롯한 현장 전문가와 지디넷코리아 기자가 함께 집필하며, 독자에게 문화정책·콘텐츠산업·예술현장에 대한 새 소식을 전하고 인사이트를 제시합니다. 이를 통해 K-컬처가 미래산업의 엔진으로 재조명되기를 기대합니다. [편집자주]

성남페스티벌이 올해로 3년째를 맞았다. 성남시는 ‘도시 브랜드 축제’라는 구호를 내세우며, 매년 새로운 총감독을 위촉하고 대표 프로그램을 전면에 내세웠다. 영화감독, 연극연출가, 미디어아티스트가 차례로 지휘봉을 잡았고, 분당중앙공원과 탄천, 희망대공원 등 도심 공간이 차례로 공연장이 되었다. 3회를 맞은 지금, 남은 것은 장면의 잔상보다 도시가 무엇을 얻었는가라는 물음이다.

축제란 본래 시민이 함께 즐기며 도시의 이야기를 나누는 장이어야 한다. 그런데 성남페스티벌은 매번 거대한 수사와 글로벌 선도라는 구호를 내세웠으면서도, 정작 시민과 지역을 중심에 두는 축제의 본령을 채우지 못했다. 2023년은 환경 훼손으로 논란이 있었다면, 2024년은 정체성 부재, 2025년 올해는 개념 과잉과 성남다움 부족이라는 문제로 이어졌다.

성남페스티벌의 출발은 2023년이었다. 영화감독 출신 총감독이 이끈 첫해의 대표 프로그램은 ‘대환영’이었다. 탄천 수상무대에서 펼쳐진 장대한 퍼포먼스는 스펙터클을 강조했지만, 곧바로 환경 훼손 논란에 휩싸였다. 탄천은 성남의 중요한 생태적 자산이자 시민의 일상 공간이다. 그곳에 무대를 설치하고 조명을 설치하는 과정에서 발생한 자연 훼손은, ‘축제를 위해 환경을 희생했다’는 비판을 자초했다. 스펙터클은 있었지만, 시민적 설득력은 부족했다.

2024년에는 연극 연출가 출신 총감독이 바통을 이어받았다. 주무대에 오른 것은 디즈니 IP에 크게 의존한 ‘Immersive Emotions’였다. 해외 유명 콘텐츠를 끌어와 몰입형 공연을 만든 시도는 화려했지만, 지역 축제로서 성남만의 이야기를 담아내지 못했다. 드론라이트쇼가 연계 행사로 화제를 모았으나, 그것은 별도 사업일 뿐 시민 축제의 정체성을 보여주는 무대는 아니었다. 결국 두 해를 거치며 드러난 핵심은 환경을 거스른 무대 그리고 외부 IP 의존으로 인한 정체성의 공백이었다.

올해 대표 프로그램 현장

2025 성남 페스티벌 대표 프로그램 모습.

올해 성남문화재단은 뉴미디어 아티스트이자 현직 교수를 총감독으로 위촉했다. 대표 프로그램으로 내세운 것은 ‘시네 포레스트: 동화’였다. 재단은 이를 ‘세계 최초 숲극장’이라 홍보하며, ‘확장된 공감(augmented empathy)’, ‘미디어 심포니’와 같은 개념어로 수놓았다.

성남시민인 필자는 지난 20일 현장을 찾았다. 분당중앙공원의 숲 전체를 캔버스 삼아 진행된 프로젝션매핑은 시각적으로 장관을 연출했다. 콘트라스트와 미장센의 아쉬움은 있었지만, 나무와 지형, 나뭇잎 하나하나가 영상의 스크린이 되고, 바람과 음악이 어우러지는 순간은 분명 흥미로웠다. 개념어는 기대를 높였지만, 현장 체감은 그 말에 충분히 수렴하지 못했다. 비 내리는 숲에서 합창단의 목소리를 들으며, 시민으로서 잠시나마 축제가 우리 도시의 이야기로 살아나는 순간을 느꼈다.

비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 70인 오케스트라와 1천명 시민합창단의 울림은 진정한 감동을 주었다. 합창단이 노래할 때 시민들은 단순한 관객이 아니라 무대의 일부가 되었고, 음악이 도시의 숲에 울려 퍼질 때 축제의 공동체적 의미는 확실히 살아났다. 이 장면은 ‘자연을 무대화하겠다’는 기획의 진정성이 시민 참여를 통해 현장에서 증명된 드문 성취였다. ‘도시의 자연을 무대화’하려는 발상 자체는 신선했고, 시민이 참여한 장면은 축제가 단순한 볼거리를 넘어설 수 있음을 보여주었다.

분당중앙공원 야외공연장 객석에서 공연을 관람하는 시민.

그러나 문제는 그 이후다. 공연 전체의 구성을 지탱하는 서사와 의미는 충분히 다듬어지지 않았고, 거창한 개념어와 현장의 실제 경험 사이에는 큰 간극이 있었다. 숲·수목·지형을 투사체로 삼는 방식은 창경궁 후원 ‘물빛연화’(상설), 통영 ‘디피랑’(상설), 원주 간현관광지 ‘나오라쇼’(시즌제) 등 이미 전국에서 이어져 왔다. ‘서울라이트 DDP’ 역시 대형 미디어파사드(222m 프로젝션매핑)를 시즌별로 선보여 왔다. 성남의 시도를 전례 없는 ‘세계 최초’로 특정하기는 어렵다.

그럼에도 불구하고 재단은 이번 성남페스티벌 대표 프로그램의 연출을 ‘세계 최초’라고 말한다. 결국 표현은 거창했지만, 현장의 공감과 체험은 그에 미치지 못했다.

성남문화재단은 지난해까지 대표 프로그램을 ‘메인제작공연’이라 불렀고, 올해는 이를 ‘메인콘텐츠’로 바꾸었다. ‘메인’이라는 표현은 대표작을 지칭하는데 자연스럽다. 그러나 ‘제작’이라는 단어를 붙인 것은 재단이 창작과 연출의 주체임을 과시하는 듯한 뉘앙스를 주며, 축제의 개방성과 다양성을 협소하게 만든다. 이는 국제적으로 통용되는 ‘시그니처 쇼’나 ‘대표 프로그램’과는 결이 다른, 기관 중심적이고 폐쇄적인 표현이었다. 결국 ‘메인콘텐츠’라는 용어로 전환했지만, 개념적 혼선은 여전히 남아 있다.

성남문화재단의 축제 인식

올해는 용어를 바꿔 ‘메인콘텐츠’라는 표현을 썼다. 방향 전환은 긍정적일 수 있었지만, 리플렛과 홈페이지에 반복된 영문 표기는 또 다른 문제를 드러냈다. 리플렛과 홈페이지 등 공식 자료에 ‘Main Contents’라는 잘못된 표기가 반복 사용되었다. 그러나 Contents는 목차나 항목 나열을 뜻한다. 축제의 핵심을 지칭하려면 ‘Main Content’라 써야 한다.

이는 단순 오탈자가 아니다. ‘콘텐츠’의 본질을 이해하지 못한 채 발음대로 인식한 조직적 기본기 결핍의 신호다. 글로벌 선도를 말하려면, 용어 하나도 정확히 써야 한다. 성남문화재단 임직원들이 ‘콘텐츠’라는 개념을 제대로 이해하지 못했거나 이를 바로잡아주는 임원, 간부가 부재했다는 상징적 현실이다. 콘텐츠란 단순히 한 편의 쇼가 아니라, 이야기를 담고, 의미를 축적하며, 시민 경험을 기록하는 개념이다. 그런데도 이를 발음 나는 대로 옮긴 외래어 정도로만 이해했기에, 용어를 바꾸어도 결국 껍데기뿐인 결과에 머무른 것이다.

현장에 배포된 프로그램북.

더구나 이 오류는 온라인과 프로그램북 및 각종 홍보물 등 공식자료에서 반복되었다. 이는 단순 실수가 아니라, 기본 개념 검증 시스템이 부재한 조직 문화를 드러낸다. 글로벌 선도, 세계 최초를 외친 재단이 정작 가장 기초적인 용어 하나조차 제대로 쓰지 못했다는 점은 기관의 기본기에 대한 신뢰를 떨어뜨린다.

올해 성남페스티벌의 본질적 문제는 바로 여기에 있다. ‘세계 최초 숲극장’, ‘확장된 공감’, ‘미디어 심포니’ 같은 개념은 넘쳤다. 그러나 실제 현장에서 시민이 체감한 경험은 그에 미치지 못했다. 즉 개념은 과잉이었지만, 구현은 추상적이었다.

성남페스티벌은 지난 3년간 매번 다른 총감독을 위촉해 색다른 축제를 만들려 했다. 영화감독, 연극연출가, 미디어아티스트가 차례로 무대에 올랐다. 겉으로는 다채로웠으나, 결과는 공통적으로 성남만의 서사 부재였다. 영화적 스펙터클, 무대극적 연출, 뉴미디어의 개념어가 교차했지만, ‘성남의 이야기’는 부족했다.

수사(修辭)가 아닌 서사(敍事)로

성남문화재단이 해야 할 일은 명확하다. 사실과 맞지 않은 ‘세계 최초’라는 홍보문구보다 중요한 것은 시민에게 어떤 이야기를 남겼는가라는 질문에 답하는 것이다. 시민합창단과 오케스트라의 울림은 이번 축제에서 가장 값진 장면이었다. 숲을 무대화하려는 발상과 맞물리며, 축제가 단순한 볼거리를 넘어 공동체적 의미를 회복할 수 있음을 보여주었다. 그러나 그것을 단발성 이벤트로 소비하지 않고 도시의 문화자산으로 축적하는 작업이 필요하다.

축제는 도시의 얼굴이자 시민의 무대다. 성남문화재단이 진정한 도시 축제를 만들고 싶다면, 표기는 정확히, 개념은 검증해, 경험은 자산화해야 한다. 그래야만 성남페스티벌은 화려한 수사가 아니라 도시의 서사를 남길 수 있다. 그것이야말로 도시 브랜드 축제로 자리매김할 유일한 길이다. 결국 축제는 재단의 무대가 아니라 시민의 이야기다.

글 = 이창근 예술-기술 칼럼니스트 & 미디어아트 디렉터