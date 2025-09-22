[문화엔진] 오사카엑스포 한국관, 국가브랜드의 무대

‘문화엔진’은 우리 문화의 가치 재창출을 위해 칼럼니스트의 비평적 시각과 기자의 보도적 시각을 입체적으로 구성한 시리즈입니다. 이 연재는 이창근 예술경영학박사를 비롯한 현장 전문가와 지디넷코리아 기자가 함께 집필하며, 독자에게 문화정책·콘텐츠산업·예술현장에 대한 새 소식을 전하고 인사이트를 제시합니다. 이를 통해 K-컬처가 미래산업의 엔진으로 재조명되기를 기대합니다. [편집자주]

2025 오사카·간사이 엑스포가 개막한 지 얼마 되지 않아 한국관은 이미 박람회의 하이라이트로 꼽히고 있다. 6월 23일 100만 명을 돌파한 데 이어, 9월 8일에는 누적 방문객이 200만 명을 넘어섰다. 관람객들의 반응은 끊임없이 이어졌다. 감탄과 몰입의 평가가 쌓이며 한국관의 인기를 증명했다. 단순히 전시물을 둘러보는 수준을 넘어, 한국이 제시하는 미래의 가치와 방향을 경험하는 장으로서 기능했다는 점에서 더욱 의미가 크다.

오사카엑스포 한국관.

‘마음을 모아’ 담은 한국의 비전

한국관의 주제는 ‘With Hearts(마음을 모아)’다. 이는 한국이 세계와 나누고자 하는 철학을 담은 비전으로 읽힌다. 전통과 첨단, 문화와 기술이 어우러진 한국관은 대한민국이 지향하는 미래상을 압축적으로 드러낸다.

관람객은 AI 기반 음악, 생태 전환을 주제로 한 설치물, K-컬처 영상을 경험하며 한국이 제시하는 지속 가능성과 창의성의 방향을 체감했다. K-팝과 드라마로 갈채받는 한류가 세계인의 일상에 깊숙이 자리 잡은 지금, 한국관은 그 흐름을 단순히 소비재 차원에서 확장하는 것이 아니라, 미래 사회의 가치와 철학으로 끌어올린 무대다.

한국관은 건축물이 아니라 하나의 이야기였고, 단순한 전시가 아니라 삶을 비추는 무대다. 바로 이 지점에서 문화는 국가 경쟁력의 엔진으로 작동한다. 세계가 열광하는 K-컬처의 배경에는 늘 이러한 이야기와 철학이 있다는 사실을 상기시키는 공간이다.

얼굴이 된 외벽, 보이지 않는 기술

한국관의 압도적인 첫인상은 외벽에서 시작된다. 거대한 미디어파사드는 단순한 스크린이 아니라, 한국관 전체의 얼굴이자 세계인과 마주하는 상징적 무대다. 방문객들이 처음 마주하는 이 장면은 국가 브랜드의 첫인상을 좌우하는 순간이자, 한국관 전체의 서사를 여는 도입부였다.

이 거대한 디지털 캔버스를 현실로 구현하기 위해서는 보이지 않는 수많은 기술이 맞물려야 했다. 전력과 네트워크, 서버 체계가 안정적으로 작동할 때 비로소 메시지는 빛을 발할 수 있었다. 기술은 뒤편에서 조용히 작동했지만, 그 무대는 관람객에게 압도적인 체험으로 다가온다.

시스템 설계와 하드웨어 구축을 지휘한 베이직테크의 최진철 이사는 “외벽 전체가 한국관의 얼굴이 되는 순간이었다. 단순히 LED를 세운 것이 아니라, 세계인이 마주할 한국의 첫인상을 설계하는 일이라 생각했다. 보이지 않는 전력과 네트워크, 서버 체계가 안정적으로 작동해야만 그 얼굴이 빛을 발할 수 있었다”고 회상했다.

최 이사의 말처럼, 기술은 단순한 장비의 나열이 아니다. 국가의 메시지를 구현하는 토대고, 그 중심이 흔들림 없이 유지될 때 비전은 관람객에게 전달된다. 외벽은 한국관의 얼굴이었지만, 그 이면의 기술은 한국이 전 세계와 나누려는 신뢰와 약속을 담아내는 기초다.

살아 움직이는 내부, 관람객과 호흡한 무대

내부 공간은 매일 새롭게 작동하는 라이브 무대다. 관람객은 첨단 기술로 구현된 설치와 콘텐츠를 따라가며 한국이 말하는 미래를 직접 체험한다. 운영의 핵심은 안정성과 연속성이다. 전력 공급, 네트워크, 영상 출력이 끊김 없이 유지되고 프로그램이 유기적으로 맞물릴 때 전시는 비로소 살아 움직인다.

최진철 이사는 “오사카엑스포 프로젝트는 단순한 시공이 아니었다. 코트라의 기획과 한국관의 철학을 기술로 구현하는 일이었다. 기술은 도구에 그치지 않는다. 전력과 네트워크, 장비가 안정적으로 맞물려야 관객이 몰입할 수 있다는 사실을 보여주고 싶었다”고 강조했다.

최 이사의 회고는 한국관이 지닌 기술적 토대를 잘 드러낸다. 기술은 단순한 장비가 아니라, 비전과 콘텐츠가 안정적으로 구현되도록 받쳐주는 엔진이다. 관람객이 체험한 감각의 배경에는 언제나 이 보이지 않는 기술이 있었다. 한국관은 단순히 전시장을 넘어, 미래 사회의 가치를 예고하는 살아 있는 플랫폼이다.

(사진 중앙)베이직테크의 최진철 이사.

산업x아트x테크놀로지 엔진이 보여준 힘

오사카엑스포 한국관의 성과는 단일 기업이나 기술의 결과로 환원되지 않는다. 국가가 비전을 제시하고, 산업통상자원부가 주최했으며, 코트라가 주관해 이를 실행했다. 현장의 기술과 노력이 더해져 균형이 완성됐다. 공공과 민간, 기획과 실행이 맞물린 자리에서 비로소 문화는 힘을 발휘했다.

문화는 도시를 바꾸고, 산업을 확장하며, 사회를 회복시키는 힘이다. 한국관은 그 사실을 세계 무대에서 증명했다. 전통과 첨단이 공존하는 이야기를 통해, 한국은 자국의 정체성을 드러내는 동시에 세계와 함께 나눌 비전을 제시했다.

오사카엑스포 한국관의 성과는 단순히 박람회 현장에만 머물지 않는다. 산업과 정책의 방향성을 넘어, 국가브랜드 전략과 K-콘텐츠 산업의 미래 전략에까지 파급력을 미친다. 지속 가능한 산업과 문화의 확장은 결국 현장에서 구현되는 기술과 기획의 균형에서 비롯된다.

엑스포는 국가가 어떤 미래를 그리는지 드러내는 시험대다. 한국관은 이 시험대 위에서 문화가 단순한 장식이 아니라 경제와 산업, 미래 전략과 맞닿아 있음을 생생하게 보여주었다. 그것이 바로 문화엔진이 말하는 문화의 힘이다.

한국관은 국가의 철학을 담은 무대였고, 기술과 예술, 산업과 정책이 함께 만든 미래의 서사였다. 오사카엑스포 한국관은 한국이 걸어가고자 하는 길을 압축적으로 보여주었으며, 그 길 위에서 문화는 경쟁력이자 희망임을 세계 앞에 증명했다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.