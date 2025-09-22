동아쏘시오홀딩스, 임직원 자녀 대상 ‘피닉스 슈퍼캠프’ 개최

동아쏘시오홀딩스가 가족 친화 경영의 하나로 임직원 자녀 대상 ‘피닉스 슈퍼캠프’를 회사 상주 인재개발원에서 개최했다.

‘피닉스 슈퍼캠프’는 동아제약, 동아에스티, 동아쏘시오홀딩스 등 동아쏘시오그룹 임직원을 위한 생애 설계 지원 프로그램 가운데 하나다. 슬로건은 ‘주도적이고 적극적인 참여를 통해 긍정적인 삶의 변화를 이끄는 피닉스 슈퍼캠프’.

‘피닉스 슈퍼캠프’는 임직원 자녀의 자신감과 학습 동기를 북돋우고, 부모와 자녀의 유대감 형성이 목표다. 참여한 임직원 초등학생 자녀는 2박 3일간, 중학생 자녀는 3박 4일간 교육을 받았다. 교육 주제는 ▲인성 ▲학습법 ▲삶의 기술 등이다.

동아쏘시오홀딩스가 임직원 자녀 위한 ‘피닉스 슈퍼캠프’를 개최했다. (사진=동아쏘시오홀딩스)

‘인성’ 교육은 자신 선택과 행동에 책임을 지는 자세, 배움을 위한 태도 형성 등을 목표로 진행됐다. ‘학습법’은 재미를 느끼며 스스로 공부하는 능동적인 학습법에 대해 교육이 이뤄졌다. ‘삶의 기술’ 교육에서는 타인의 시선보다 자신의 선택을 존중하는 힘과 명확한 의사 표현 방법이 진행됐다.

참고로 회사의 생애 설계 지원 프로그램은 ▲건강 ▲가족 ▲여가 ▲재무 ▲은퇴 등 생애 기초 5대 영역을 중심으로 구성됐다. 그룹 구성원 각자의 삶의 단계에 맞춘 실질적인 지원을 제공하는 방식이다.

회사 관계자는 “피닉스 슈퍼캠프는 아이들이 스스로를 믿고 도전하는 힘을 키우는 장”이라며 “자녀들이 새 목표를 발견하고 가족과의 관계도 더 깊어지길 기대한다”라고 밝혔다.