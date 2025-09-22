GC녹십자, 코로나19 mRNA 백신 국내 임상 1상 IND 신청

연내 IND 승인‧내년 초 첫 투약 목표

GC녹십자가 코로나19 mRNA 백신 후보 물질인 ‘GC4006A’의 국내 임상 1상 임상시험계획서(IND)를 식품의약품안전처에 제출했다.

‘GC4006A’는 지난 4월 질병관리청의 ‘팬데믹 대비 mRNA 백신 개발 지원사업’에 GC녹십자가 선정됐다. 질병청은 오는 2028년까지 mRNA 백신 국산화를 목표로 하고 있다.

GC녹십자는 이번 임상 1상에서 건강한 성인을 대상으로 안전성과 면역원성을 평가할 계획이다. 회사 측은 연내 임상 1상 IND 승인을 기대하고 있으며, 내년 초 첫 투약을 개시할 예정이라고 설명했다.

이전 진행한 비임상시험 결과에서 GC4006A는 기존 상용 백신과 유사한 수준의 항체를 생성하는 체액성 면역 반응뿐 아니라, 바이러스 감염 세포를 공격하는 세포성 면역 반응도 효과적으로 유도한 것으로 확인됐다.

GC4006A는 GC녹십자가 구축한 mRNA-LNP 플랫폼의 성과다. GC녹십자는 지난 2019년부터 시작한 mRNA-LNP 연구를 진행해 왔다. mRNA 의약품 개발 전 공정을 자체 수행할 수 있다는 게 회사의 설명이다.

정재욱 R&D부문장은 “국내 제약사 중 처음으로 mRNA 의약품 개발을 위한 end-to-end 공정을 내재화했다”라며 “코로나19 mRNA 백신을 시작으로 해당 플랫폼을 여러 질환 영역으로 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.

