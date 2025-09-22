서강대 박혜진 교수 "원화 스테이블코인, 원화 국제경쟁력 확보 첫 기회"

“원화 국제 경쟁력 확보를 위한 첫 기회이자 어쩌면 마지막 기회일 수 있다.”

카이아가 22일 서울 삼성동 파크 하야트 호텔에서 개최한 ‘카이아 스테이블코인 간담회’에 강연자로 나선 서강대학교 박혜진 교수가 원화 스테이블코인의 제도적·산업적 필요성을 강조하며 이 같이 말했다.

박 교수는 “민간 주도의 스테이블코인 생태계가 반드시 필요하다”며 “과거에는 ‘원화 스테이블코인을 어디에 쓸 것이냐’는 질문이 반복됐지만 이제 정치권 차원에서는 적어도 이 질문은 사라졌다. 제도 논의가 한발 전진한 것이다”라고 평가했다.

그는 올해 초 이재명 대통령이 후보 시절부터 원화 스테이블코인을 직접 언급했고 6월에는 민주당이 관련 기본법을 발의하는 등 제도화 논의가 활발히 전개됐음을 상기시키며 “여러 법안이 나와 있지만 국회 논의가 더디다는 답답함이 크다. 다만 태스크포스가 꾸려져 빠른 처리를 위한 공감대는 형성된 상태다”라고 설명했다.

박 교수는 특히 원화 스테이블코인이 원화의 국제화와 직결된다고 강조했다.

그는 “대한민국 무역 규모는 세계 10위권이지만, 원화는 수출입 결제 비중이 2%에 불과하고 스위프트 국제결제 순위에도 20위 안에 든 적이 없다”며 “이는 경쟁력 부족이 아니라 제도·기술 인프라 부족의 문제”라고 짚었다.

이어 “원화 국제화를 위해서는 제도·기술 기반 마련, 실수요 창출, 금융상품 다양화가 필요하다”고 덧붙였다.

또한 박 교수는 원화 스테이블코인의 활용 방안을 ‘주권·패권·산업’ 세 축으로 제시했다.

그는 “통화주권 차원에서 원화 스테이블코인은 24시간 글로벌 유통 채널이 될 수 있다”며 외국인 근로자 송금 사례를 예로 들었다. 패권 경쟁과 관련해서는 “동남아시아 등 교역량과 K콘텐츠 수요가 큰 시장과의 결제 코리더를 구축해 ‘원존(₩-zone)’을 만들 수 있다”고 주장했다.

산업적 측면에서는 “K콘텐츠, 토큰화된 실물자산 등 원화 표시 금융상품을 확대해 해외 투자자 접근성을 높여야 한다”고 강조했다.

그는 나아가 AI 시대의 초고빈도 결제 환경을 언급하며 “기존 금융망으로는 불가능한 영역에서 원화 스테이블코인이 국제적 경쟁력을 높이는 기술적 인프라가 될 수 있다”고 견해를 밝혔다.

박 교수는 끝으로 “원화 스테이블코인을 계기로 대한민국이 패배주의를 벗어나고, 국민 모두가 공통의 목표를 공유해 원화의 국제 위상을 높여야 한다”며 “이 기회가 첫이자 마지막이 될 수 있다는 절박한 인식이 필요하다”고 말했다.