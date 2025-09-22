LG생활건강 닥터그루트, 북미 코스트코 682개 매장 입점

LG생활건강의 프리미엄 두피·탈모 케어 브랜드 닥터그루트가 북미 코스트코 오프라인 매장 682곳에 전격 입점한다고 22일 밝혔다.

국내 샴푸 브랜드가 입점이 까다로운 북미 코스트코 전 매장에 동시에 진출하는 것은 드문 사례로, K-뷰티 두피 케어의 글로벌 경쟁력을 입증했다는 평가가 나온다.

LG생활건강은 내달 6일부터 미국 내 모든 코스트코와 캐나다, 멕시코 매장에서 닥터그루트 판매를 시작한다. 이는 지난 2023년 11월 북미 온라인 시장에 진출한 지 약 2년 만에 거둔 성과다.

닥터그루트. (사진=LG생활건강)

이번에 입점하는 제품은 닥터그루트의 북미 주력 제품군인 ‘스칼프 리바이탈라이징 솔루션’ 라인의 ‘헤어 티크닝 샴푸’다. 이 제품은 지난 3월 미국 코스트코 온라인몰에서 출시돼 ‘미라클 인 샤워 트리트먼트’와 함께 높은 인기를 끌며 북미 시장에서 빠르게 자리를 잡았다.

특히 틱톡 해시태그 챌린지, 뷰티 인플루언서 리뷰 영상 등 SNS를 통한 입소문이 소비 확산으로 이어졌다. 아마존과 틱톡에서도 인기를 얻으며 올해 1~7월 북미 매출은 전년 동기 대비 790% 이상 성장했다.

LG생활건강 관계자는 “닥터그루트는 탁월한 품질과 진정성 있는 마케팅으로 북미 소비자의 신뢰를 쌓아갈 것”이라며 “두피 케어 기술과 K-뷰티 혁신성을 기반으로 국내외 시장에서 지속 가능한 성장을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 2017년 출시한 닥터그루트는 탈모 증상 완화에 도움을 주는 과학 기반 제품을 앞세워 현재 국내 탈모 증상 케어 샴푸 시장 점유율 1위를 기록하고 있다.