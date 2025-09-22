현대차·기아, 세계 3대 디자인상 'IDSA 어워드' 9관왕 수상

현대자동차·기아가 세계 최고 권위의 디자인 어워드에서 총 9개 상을 거머쥐며 글로벌 디자인 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

현대차·기아는 미국 산업디자인협회(IDSA)가 주관하는 '2025 IDEA 디자인 어워드'에서 은상 2개와 동상 1개, 본상 5개와 큐레이터스 초이스상까지 선정돼 총 9개의 상을 수상했다고 22일 밝혔다.

독일의 'iF 디자인 어워드', '레드 닷 디자인 어워드'과 함께 세계 3대 디자인 상으로 손꼽히는 IDEA 디자인 어워드는 1980년부터 시작된 북미 최고의 디자인 대회로 매년 디자인 혁신, 사용자 혜택, 사회적 책임 등 다양한 심사 기준을 종합적으로 평가해 부문별 최고의 디자인을 선정한다.

현대자동차·기아 2025 IDEA 디자인 어워드 수상작 종합

이번 IDEA 디자인 어워드에서 현대차·기아는 ▲자동차·운송 ▲환경 ▲상업·산업 ▲서비스 디자인 등 다양한 부문에서 총 9개의 상을 받으며 글로벌 최고 수준의 디자인 경쟁력을 과시했다.

자동차·운송 부문에서는 기아의 PV5 위켄더 콘셉트가 은상, 현대차의 아이오닉 9이 동상을 차지했고, 디 올 뉴 팰리세이드와 수소전기 콘셉트카 이니시움이 각각 본상에 올랐다.

은상 수상작인 PV5 위켄더 콘셉트는 목적기반모빌리티(PBV) 정의를 바탕으로 모듈형 설계를 적용해 실내·외를 유연하게 변경할 수 있고, 태양광 패널 등 자체 에너지 솔루션을 장착해 실용성과 확장성, 지속가능한 기술들이 결합된 오프로드형 전기 어드벤처 밴이다.

동상 수상작인 현대차 아이오닉 9은 대형 전동화 SUV로 날렵한 외관과 넓고 아늑한 실내공간을 동시에 품은 보트에서 영감을 받아 디자인됐다. 공기 흐름을 최적화하고 여유로운 공간을 제공하는 '에어로스테틱' 실루엣이 특징이다.

환경 부문에서는 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS) 내에 위치한 CX 스마트 팜이 은상을 획득함과 동시에 IDEA 디자인 어워드 출품작 중 단 하나의 작품에만 수여되는 큐레이터스 초이스상에도 선정돼 이목을 끌었다. HMGICS 3층의 한식당 나오도 본상을 수상하며 혁신적인 공간 디자인을 통해 고객에게 더 나은 경험과 가치를 제공한다는 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 은상과 큐레이터스 초이스상을 동시에 거머쥔 CX 스마트 팜은 세계 최초의 로보틱스 기반 체험형 스마트 팜으로, 지속가능성과 미래 모빌리티 비전을 한 공간에 담았다. 방문객은 씨앗 파종부터 생장, 수확, 시식까지 전 과정을 직접 체험하며, 인간 중심의 기술 및 가치가 결합된 이색적인 경험을 할 수 있다.

이 밖에도 현대차·기아 로보틱스랩의 엑스블 숄더가 상업·산업 부문 본상, 전기차 자동 충전로봇 서비스(ACR)가 서비스 디자인 부문 본상을 각각 차지했다.

현대차·기아 관계자는 "이번 수상은 현대차그룹의 디자인 철학과 미래에 대한 영감이 응집된 결과"라며 "새로운 고객 경험에 대한 혁신을 위해, 기존 틀을 벗어난 디자인으로 차별화된 가치를 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.