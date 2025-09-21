[르포] "쾅!" 시속 56㎞의 'GLC' 반파…벤츠가 '삼각별' 담금질하는 곳

[진델핑겐(독일)=김재성 기자] "쾅!" 주황색 메르세데스-벤츠 GLC가 약 100m 활주로를 달려 시속 56㎞로 두꺼운 철근 콘크리트 벽에 정면충돌했다. 순간 귀를 울리는 굉음과 함께 차체가 찌그러졌고, 매캐한 탄 냄새가 퍼져 나왔다.

지난 10일(현지시간), 독일 바덴뷔르템베르크주 진델핑겐에 위치한 메르세데스-벤츠 기술센터(MTC) 차량 안전기술센터 (TFS)에서 마주한 장면이다. 이 시설은 2016년 말 가동을 시작해 매년 900회의 충돌시험과 1천700회의 슬레드(부분 충돌 모의) 시험을 진행하고 있다.

충돌 시험에 사용된 벤츠 GLC는 8천만원대 중형 스포츠유틸리티차(SUV)다. 벤츠는 이번 시험 결과를 여러 국가의 신차안전도평가프로그램(NCAP)에 충돌 정보를 제공할 목적으로 진행했다. 시속 56㎞로 100m 거리를 달리다 충돌하는 상황은 실제 교통사고에서 치명상을 입을 수 있는 수치다.

메르세데스-벤츠 GLC 충돌테스트 장면

이날 정면 충돌 후 멈춰 선 GLC는 보닛이 들려 올라갔고, 엔진룸은 V자 형태로 깊게 파였다. 바닥에는 깨진 전조등과 유리 등이 흩뿌려져 있었으며 엔진룸에 있던 부품들이 부서져 빠져나와 있었다.

충돌과 동시에 운전석에 앉은 인체 모형(더미)을 보호하는 에어백이 터졌다. 전면이 반파될 만한 충격에도 GLC의 문은 부드럽게 열렸다. 강력한 충돌에도 차량 내부 디스플레이는 멀쩡했다. 마티아스 슈트루크 벤츠 안전기술 커뮤니케이션 담당은 "이러한 충돌에도 실내가 멀쩡한 것은 벤츠의 안전 디자인이 잘됐다는 증거"라고 설명했다.

충돌이 끝나자 엔지니어 세 명이 차량에 다가와 충격 부위와 강도를 확인했다. 이 데이를 꼼꼼히 분석한 뒤 NCAP에 제공하는 것이다. 각국 기관이 NCAP을 진행하기도 하지만, 벤츠가 제공하는 데이터도 함께 참고하는 셈이다.

메르세데스-벤츠 GLC 충돌테스트 장면

슈트루크 담당은 "오늘 본 곳은 세개의 충돌시설 중 전면 충돌 시설로 TFS는 유럽에서 가장 현대적이고 큰 규모"라며 "전세계 (충돌) 요구사양을 맞추기 위해 슬래드 시험 같은 다양한 조건으로 실험하고 있다"고 설명했다.

벤츠는 신차를 출시하기까지 다양한 차량 테스트를 거친다. 특히 안전 면에서 '최고 아니면 아무것도 아니다'(the Best or Nothing)라는 슬로건과 2050년까지 신규 차종이 사고 사망자를 전혀 내지 않도록 기술 개발하는 '비전제로'를 실현하고자 노력하고 있다.

이를 위해 벤츠는 실차 테스트(900회)와 슬레드 시험(1천700회), 가상 시뮬레이션(1천500회)까지 총 3천100회를 진행한다.

관련기사

메르세데스-벤츠 GLC 충돌테스트 장면

율리아 힌너스 벤츠 충돌 안전 엔지니어는 "벤츠 자동차에 계속해서 안전 수준과 요구사항을 높여 나가고 있다"며 "시장에 나가기 전 실증하는 절차를 거치게 되는데, 저희는 50년 이상 연구를 해왔다"고 강조했다.

한편 벤츠는 1959년 진델핑겐에서 첫 충돌시험을 시작으로 충돌 데이터를 쌓아왔다. 이후 2016년 11월 진델핑겐에 축구장 4개 규모의 TFS를 2억유로(3천286억원)가량의 투자를 통해 건설했다. 2017년부터는 연간 900회의 실차 충돌시험을 진행하며, 하루 평균 세 대 정도의 차량이 반파되고 있다.