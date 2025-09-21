만다린로보틱스, 서울시립대와 AI 조리로봇 기술 협력

조리로봇 전문기업 만다린로보틱스가 서울시립대학교와 함께 국내 및 글로벌 시장을 겨냥한 차세대 조리로봇 기술 개발에 속도를 낸다.

만다린로보틱스는 서울시립대 기계정보공학과 황면중 학과장과 산학 공동연구실 'UOS 로보틱스 랩'과 함께 추진하는 'AI 기반 조리 모션 데이터셋 구축 및 로봇 고도화' 연구가 교육부 주관 RISE 사업 S-LAB 기반 산학공동기술개발과제에 선정됐다고 19일 밝혔다.

만다린로보틱스와 서울시립대 UOS 로보틱스 랩 연구진이 RISE 사업 공동연구 선정을 기념해 기념 촬영을 하고 있다. (사진=만다린로보틱스)

과제는 요리 전문가의 까다로운 웍 조리 스킬을 정밀하게 측정하고 데이터화해 조리로봇에 적용하는 기술 로드맵을 마련하는 것이 핵심이다. 셰프의 숙련된 모션을 인공지능(AI) 기반 데이터셋으로 구축함으로써 자동 조리 기술을 고도화하겠다는 전략이다.

만다린로보틱스는 조리사 동작을 객관적 데이터로 정량화하고, 이를 로봇 모션 제어에 적용해 균일한 맛과 품질을 구현할 수 있는 솔루션을 강화한다. 양측은 산학 공동연구를 정례화하기 위해 S-LAB 체계를 구축해 비정기적으로 이어지던 협력을 제도화하고, 장기적인 공동개발과 기술사업화를 추진한다.

이번 연구는 요리 전문가의 스킬을 정량화한 AI 데이터셋을 구축한다. 축적된 데이터는 조리로봇의 동작 알고리즘을 고도화하는 기본 자료로 활용되며 이후 분석과 학습을 통해 추가적인 기술 개발로 이어질 수 있다. 데이터셋과 측정 기술의 지적재산권 확보 역시 향후 글로벌 푸드테크 경쟁에서 핵심 자산이 될 전망이다.

황면중 교수는 로봇 작업계획, 비전 및 제어, 딥러닝 분야 전문가로 꼽힌다. 최근 포스코 다관절 협동로봇 챌린지 우승과 ICROS 2025 학술대회 최우수 논문상 수상 등 성과를 냈다. 서울시립대 UOS 로보틱스 랩은 자율주행, 로봇 비전, AI 기반 제어기술 등 첨단 연구를 수행하며 국내 로보틱스 연구의 거점으로 자리잡고 있다.

황 교수는 "조리 과정은 인간의 숙련된 기술이 집약된 영역으로, 이를 데이터화하고 로봇에 적용하는 일은 도전적인 과제"라며 "이번 공동 연구를 통해 조리로봇이 지금보다 더 높은 수준으로 사람의 조리를 구현해 낼 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

김민규 만다린로보틱스 대표는 "국내와 글로벌 시장 모두에서 통할 수 있는 진보된 조리로봇 솔루션을 만들어갈 것"이라고 말했다.