오픈AI, 기기 개발 속도 내나…"애플 협력사와 계약"

오픈AI가 애플 협력사와 인공지능(AI) 기기 개발을 위한 계약을 맺었다는 보도가 나왔다.

20일 미국 디인포메이션은 오픈AI가 애플의 주요 공급업체 럭스셰어와 협력을 체결했다고 내부 소식통을 인용해 보도했다. 럭스셰어는 아이폰과 에어팟을 조립하는 중국 회사다. 중국의 또 다른 애플 협력사인 고어텍과도 스피커 모듈 등 부품 공급 계약 협상을 진행 중이라는 점도 알렸다.

소식통은 "해당 기기는 주머니에 넣을 수 있는 휴대용"이라며 "언어 인식 기능과 오픈AI 모델 연동을 전제로 설계됐다"고 귀띔했다.

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO). (사진=위키커먼스)

앞서 오픈AI는 지난 5월 애플 디자인 책임자를 지낸 조니 아이브가 설립한 AI 기기 스타트업 아이오를 65억달러에 인수하며 하드웨어 영역 확대에 속도를 냈다.

디인포메이션은 오픈AI가 하드웨어뿐 아니라 인프라 투자도 크게 늘리고 있다고 분석했다. 실제 오픈AI는 오라클과 계약을 통해 앞으로 5년간 백업 서버 임대에 약 1천억 달러를 투입한다고 밝혔다. 이에 연평균 약 850억 달러(약 118조9천150억원)가 서버 임대 비용으로 소요될 전망이다. 이는 2030년까지 3천500억 달러(약 489조6천500억원)를 지출할 것이라던 오픈AI의 기존 예상치를 넘어선 수준이다.

이번 외신 보도에 오픈AI와 럭스셰어 모두 입장을 밝히지 않았다.