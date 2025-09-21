CU-한국관광공사, 택스 리펀 캐시백 프로모션

CU가 한국관광공사와 함께 외국인 관광객을 대상으로 부가세 즉시 환급(Tax Refund) 서비스 캐시백 프로모션을 진행한다고 21일 밝혔다.

CU 택스 리펀 서비스는 사후 환급 절차 없이 바로 부가세가 차감된 금액으로 결제할 수 있는 서비스로, 현재 전국 총 600여 매장에서 운영 중이다. 별도 단말기 없이 POS 스캐너로 고객의 여권(실물, 모바일)을 스캔함으로써 간편하게 이용 가능하다.

CU와 한국관광공사는 1만 5천원 이상 결제 금액에 대해 트립패스(모바일 여권)로 택스 리펀 서비스를 사용하는 고객들을 대상으로 트립패스 1천 포인트를 캐시백으로 지급하는 이벤트를 펼친다. 행사는 연말까지 연중 시행 예정이다.

CU 택스리펀 캐시백 이벤트. (제공=BGF리테일)

택스 리펀 서비스 인지도 제고를 위해 매출 상위 5점포(명동역점, 홍대상상점, 서면쌈지공원점, 제주그랜드점 등)에서는 여행 기간 간편하게 사용할 수 있는 쇼핑백을 기념품 제공한다. 외국인 선불카드 픽업 고객을 대상으로 리플렛을 배포한다.

CU는 중국 관광객들을 겨냥한 대규모 결제 프로모션도 마련했다. 다음 달 1일부터 중화권 고객이 선호하는 위챗페이, 알리페이, 라인페이, 타이완페이 등의 간편 결제 수단을 활용하는 고객들을 대상으로 특전을 제공한다.

관련기사

먼저 10월부터 12월까지 위챗페이 사용 고객들에게 5~8% 할인 쿠폰을 랜덤 지급하며 6.6~188위안 할인 쿠폰도 상시 제공한다. 라인페이를 사용하면 최대 30% 적립되는 전 가맹점 공통 혜택에 더해 CU 단독으로 10월 한시 3% 추가 적립도 제공한다. 10월 한 달간 알리페이로 8천원 이상 결제 시 8% 할인 쿠폰을 증정하며, 타이완페이로 1만원 이상 결제 시 2천원을 즉시 할인해 준다.

신상용 BGF리테일 서비스플랫폼팀장은 “앞으로도 외국인 고객들의 편의를 높이는 다양한 서비스를 선보이며 우리나라와 K-편의점에 대한 긍정적인 이미지를 확산하는 데 기여할 것”이라고 말했다.