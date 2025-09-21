비트고, 뉴욕증시 상장 추진…SEC에 S-1 신고서 제출

가상자산 커스터디 기업 비트고(BitGo)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-1 등록 신고서를 제출하고, 뉴욕증권거래소(NYSE)에 클래스 A 보통주를 ‘BTGO’ 티커로 상장할 계획을 밝혔다고 미국 가상자산 매체 코인데스크가 20일(현지시간) 보도했다.

S-1 신고서는 SEC에 제출하는 기업공개(IPO) 등록 서류로 상장을 준비하는 기업의 재무 상태와 사업 현황, 위험 요인, 지배 구조 등이 내용에 포함된다.

공개된 실적에 따르면 비트고는 2025년 상반기 41억9천만 달러의 매출을 올렸다. 이는 전년 동기 11억2천만 달러에서 4배 가까이 늘어난 수치다.

그러나 같은 기간 순이익은 3천90만 달러에서 1천260만 달러로 줄었다. 운영 비용 증가가 주요 원인으로 지목된다.

2024년 전체 기준으로는 30억8천만 달러 매출과 1억5천660만 달러 순이익을 기록했으며, 이 중 5천410만 달러가 보통주 주주에게 귀속됐다.

지난 2013년 팔로알토에서 설립된 비트고는 거래소·헤지펀드·은행을 대상으로 콜드스토리지와 다중서명 지갑을 제공하며 신뢰를 쌓아왔다.

현재 플랫폼에서 관리하는 자산 규모는 900억 달러 이상이며, 이용자는 114만 명에 달한다.

신고서에 따르면 관리자산 중 48.5%는 비트코인이며 20.1%는 수이에 집중됐다. 이 밖에 솔라나(5.7%). XRP(3.9%), 이더리움(3%) 등이 관리자산 목록에 이름을 올렸다.

비트고는 이번 상장에서 이중의결권 구조를 도입한다. 클래스 B 주주는 주당 15표의 의결권을 갖는 반면, 클래스 A 주주는 주당 1표만 행사할 수 있다. 이를 통해 공동 창업자이자 CEO인 마이크 벨시가 상장 후에도 경영권을 유지하게 된다.

비트고는 IPO로 조달한 자금을 ▲기술 개발 ▲인수합병 ▲주식 기반 보상 ▲시장 내 가시성 확대 및 재무적 유연성 강화에 활용할 계획이라고 밝혔다.