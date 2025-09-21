"LGU+ 틈에서 아이폰17·현대미술 즐겨보세요"

LG유플러스가 새롭게 출시된 아이폰17 시리즈 전 라인업 제품을 한눈에 볼 수 있는 팝업 전시를 복합문화공간 ‘일상비일상의틈 by U+’(이하 틈)에서 진행한다고 21일 밝혔다.

서울 강남대로에 위치한 틈은 LG유플러스가 2020년 9월 개관한 복합문화공간이자 소통 커뮤니티로, 매번 새로운 기획성 전시를 선보이고 있다. LG유플러스는 ‘아이폰을 나답게, U+로 남다르게’라는 슬로건 아래, 아이폰17 시리즈의 시그니처 컬러 오렌지로 공간을 꾸몄다.

틈 1층에는 아이폰17 시리즈 전체 모델을 포함해 애플워치 시리즈11·울트라3·SE3, 에어팟 프로3까지 전 라인업이 전시돼 있다. 같은 공간에는 차민영 작가의 작품도 배치돼 작품 일부는 에어팟 프로3를 통해 소리를 들을 수 있도록 연출했다. 전시를 둘러본 LG유플러스 가입자에게는 ‘선라이즈 칵테일바’에서 칵테일과 전용 티코스터를 증정한다.

차민영 작가는 ‘미래에서 온 안개’, ‘기울어진 지평선’ 등 대표작을 통해 기후 변화와 인간의 이동, 기억의 단편을 주제로 한 작품을 선보이는 것으로 유명하다. 그의 작품은 2층에 집중 배치돼 있다.

관련기사

‘인간의 숨결이 깃든 기술’이라는 전시는 인간의 감성과 조화를 이루며 더 나은 미래를 만들어가는 사람의 힘 ‘휴먼 터치’를 담고 있다. 이는 ‘사람이 앞서는 기술’로 미래를 이끌겠다는 LG유플러스의 지향점과 연결된다.

이현승 LG유플러스 구독/옴니플랫폼담당은 “아이폰17 출시를 기념해 ‘틈’에서 전시와 체험을 결합한 팝업을 준비했다”며 “틈을 통해 MZ세대가 제품은 물론 전시 작품까지 함께 즐기며 브랜드와 소통할 수 있는 차별적인 경험을 제공해 나가겠다”고 말했다.