업비트 데이터랩, 알트코인 시즌 지수 80선 돌파…시장 주도권 ‘비트코인→알트코인’

가상자산 시장에서 알트코인 강세 흐름이 본격화되고 있다. ‘알트코인 시즌 지수’가 81포인트를 기록하며 뚜렷한 전환점을 드러낸 것이다.

업비트 데이터랩이 공개한 자료에 따르면 19일(오전 9시10분 기준) 알트코인 시즌 지수는 81포인트로 집계됐다. 이는 전일 대비 9포인트 상승한 수치다.

업비트 데이터랩 알트코인 시즌 지수는 상위 100개 알트코인의 최근 90일간 수익률을 바탕으로 비트코인을 초과 성과를 낸 알트코인 수를 집계해 산출한다.

업비트 데이터랩 알트코인 시즌

지수가 낮을수록 비트코인 강세가, 높을수록 알트코인 강세가 두드러진다. 일반적으로 0~25 구간은 ‘비트코인 시즌’, 26~74는 ‘중립 구간’, 75 이상은 ‘알트코인 시즌’으로 구분된다.

기간별 지수를 살펴보면 시장의 흐름이 극명하게 드러난다. 1일 전에는 72, 1주 전에는 67로 중립 구간에 머물렀다.

관련기사

그러나 1개월 전에는 25로 ‘비트코인 시즌’에 속했으며, 3개월 전에는 단 7포인트에 불과해 비트코인 절대 강세 구간이었다.

즉 불과 한 달 사이에 지수가 3배 이상 급등하며 알트코인이 시장의 주도권을 빠르게 가져가고 있는 셈이다.