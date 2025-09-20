尹 의정갈등 여파 국민 진료 지연 심화시켜

윤석열 정부가 초래한 의정갈등으로 국민이 진료를 받는데 상당한 지연이 발생한 것으로 나타났다.

서미화 더불어민주당 의원이 교육부로부터 제출받은 ‘국립대병원 본원 및 분원 외래진료 대기 일수 현황’에 따르면, 지난해 서울대병원 외래진료를 받으려면 평균 57일을 기다려야 하는 것으로 나타났다.

분당서울대병원도 같은 기간 43일에서 52일로 약 21% 증가했다. 이외에도 ▲전남대병원 34.7일 ▲양산부산대병원 21.4일 ▲경북대병원 19.5일 등이 뒤를 이었다.

국립대병원 본원 및 분원 외래진료 대기일수 통계 (표=서미화 의원실)

병원별로 2020년과 2024년을 비교하면 대기일수 증가율은 ▲강원대병원 157% ▲서울대병원 138% ▲분당서울대병원 136% ▲양산부산대병원 135% ▲경상대병원 89% 순으로 나타났다.

전국 평균도 22일로 지난 2020년 13.3일 대비 약 68% 증가했다. 윤석열 정부의 의정갈등 이후 많이 늘어난 것으로 분석된다. 올해 상반기 평균 대기 일수는 20.9일로 여전히 높은 수준이다.

서미화 의원은 “윤석열 정부의 의정갈등으로 인해 국민 건강을 지키는 중추적 의료기관인 국립대병원마저 제때 진료를 제공하지 못하는 상황이 발생했다”라며 “국민이 골든타임을 놓치지 않고 필요한 진료를 받을 수 있도록 의료전달체계를 개선해야 한다”라고 밝혔다.