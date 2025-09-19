피지컬AI 주제 '제5회 AI 인사이트 포럼' 성료

한국경영학회와 한국경영정보학회가 공동 주최한 '제5회 AI INSIGHTS FORUM: Physical AI'가 19일 오전 국회도서관 대강당에서 성공적으로 마무리됐다. 국내외 전문가와 산업 관계자들이 참여한 이번 행사는 AI가 로봇, 자율주행차 등 물리적 실체와 결합해 현실 세계에서 임무를 수행하는 '피지컬AI(Physical AI)'의 비전과 전략을 모색하며, 미래 산업의 청사진을 제시했다.

양희동 한국경영학회장(이대 교수)이 개회사를 이동원 한국경영정보학회장(고려대 교수)가 환영사를 했다. 또 김병수 로보티즈 대표가 '고철에 담은 생명, Physical AI’를, 조남민 엔젤로보틱스 대표가 ‘Wearable Robot in Healthcare’를, 류중희 RLWRLD 대표가 ‘AI Meets Humanoids: Opportunities in Robotics Foundation Models’를, 황성재 XYZ 대표가 ‘Physical AI in Retail - Human Robot Interaction Model+’를 주제로 각각 발표했다.

양희동 한국경영학회장은 피지컬AI가 제조업, 물류, 헬스케어 등 산업 전반의 자동화를 주도할 핵심 동력이라면서 "이번 포럼이 국내 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 계기가 됐으면 한다고 밝혔고, 이동원 한국경영정보회장은 "엔비디아 CEO 젠슨 황의 피지컬AI 선언을 실현하기 위한 학계와 산업 간 협력이 가속화되기를 기대한다"고 말했다.

한국경영학회와 한국경영정보학회가 공동 주최한 '제5회 AI INSIGHTS FORUM: Physical AI'가 19일 오전 국회도서관 대강당에서 열렸다.

김병수 로보티즈 대표는 "피지컬AI는 '고철' 같은 하드웨어에 생명을 불어넣는 기술이다. 오늘 발표에서 MIT와의 협력 사례를 공유했다"면서 "피지컬 AI를 탑재한 협동로봇을 강조했다. 제조 강국 한국의 데이터 자산의 활용이 중요하다. 산업계는 학계와의 오픈 이노베이션을 통해 기술 격차를 좁혀야 한다"고 강조했다.

조남민 엔젤로보틱스 대표는 자사의 웨어러블 로봇 '엔젤렉스'가 환자의 보행 의지를 AI로 읽어 최적 재활을 돕는다면서 "하지 마비 환자를 위한 가정용 로봇 개발이 임박했다"고 짚었다. 이어 국방 협력으로 기술을 확대할 것이라면서 "글로벌 경험을 바탕으로, 한국 로봇 산업이 매출 1위 기업으로 도약하려면 규제 완화와 임상 데이터 공유가 필수다. 오늘 토론처럼, 헬스케어 MIS 시스템과의 연동이 비용 절감의 열쇠"라고 진단했다.

류중희 RLWRLD 대표는 "오늘 세션에서 한일 제조 데이터를 기반으로 한 피지컬 AI의 승부처를 강조했다. LLM처럼 인터넷 데이터가 아닌 실세계 데이터를 이해하는 모델로, 휴머노이드 로봇의 적응성을 높일 수 있다"면서 "글로벌 빅테크가 장악한 시장에서 한국이 앞서려면, 오픈소스 협력이 관건이다. 학계와의 공동 연구로 실용성을 강화하겠다"고 말했다.

관련기사

마지막 발표자로 나선 황성재 XYZ 대표는 "퓨처플레이 파트너이자 XYZ CEO로서, 인간-컴퓨터 상호작용 전문성을 바탕으로 리테일 로봇 모델을 개발 중이다. 오늘 발표에서 Model+가 고객 행동을 실시간 분석해 매출 증가를 이끌 사례를 공유했다"면서 "한국 리테일 산업이 물류 자동화로 전환하려면, 스타트업-대기업 파트너십을 확대해야 한다. 발명가로서의 경험으로, 수백 건 특허를 활용해 혁신을 가속화하겠다"고 역설했다.

김호림 교수(한국경영정보학회 부회장, 동양대 AI빅데이터융합학과)는 "Physical AI는 제조업, 물류, 헬스케어, 농업 등에서 생산성과 효율성을 극대화하며, 스마트시티와 생활 돌봄 로봇으로 사회적 편익을 증대할 것"이라면서 "그러나 노동 시장 변화와 AI 책임 소재 등 윤리적 대비가 필요하다. 이를 통해 한국은 반도체·로봇 분야에서 경쟁력을 강화하고 강소국가로 도약할 수 있다. 법제도 정비와 공론화가 더 치열해야 하며, 포럼이 부산·광주 등 지방으로 확산되기를 기대한다."고 말했다.