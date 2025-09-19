바운드리스, 글로벌 메인넷 출범… 블록체인 간 영지식 연산 연결 본격화

탈중앙화 영지식 연산 프로토콜인 바운드리스는 19일 메인넷을 공식 출시했다고 밝혔다.

이번 출시를 통해 모든 블록체인이 동일한 환경에서 검증 가능한 영지식 연산 기능을 사용할 수 있게 되었으며, 확장성과 상호운용성, 개인정보 보호를 동시에 충족하는 인프라를 제공하게 되었다.

바운드리스는 이더리움 재단, 베이스, 웜홀, 아이겐레이어 등 주요 글로벌 파트너들과 협력하며 이미 생태계 확장을 본격화하고 있다.

바운드리스는 각 블록체인마다 별도로 구축해야 했던 복잡한 영지식 연산 구조를 하나의 탈중앙 네트워크로 통합한 인프라다. 이를 통해 개발자는 특정 블록체인에 구애받지 않고 애플리케이션을 설계하고 확장할 수 있는 환경을 갖추게 되었다. 이번 메인넷 출시는 비용과 기술적 장벽으로 인해 개발이 어려웠던 탈중앙 애플리케이션, 이른바 댑 개발이 보다 활발하게 이루어질 수 있도록 돕는다.

이번 메인넷 출시와 함께 바운드리스는 검증 가능한 작업 증명 구조인 'Proof of Verifiable Work' 개념도 함께 도입했다. 이는 네트워크에 영지식 증명을 제출하면 자체 발행 토큰인 ZKC로 보상하는 구조로, 네트워크 참여자들이 기여한 만큼 보상을 받을 수 있는 체계를 갖추었다. 이를 통해 연산 자원의 안정적 공급과 참여자 간 이해관계 정렬이 가능해졌으며, 전체 네트워크의 지속 가능성과 신뢰성을 높이는 기반이 마련되었다.

시브 샨카르 바운드리스 최고경영자는 이번 메인넷 출시에 대해 "이번 출시는 블록체인 인프라 환경의 근본적 전환점이 될 것"이라며 "이제 개발자들은 모든 체인에서 고도화된 영지식 연산에 접근할 수 있으며, 탈중앙화를 유지하면서도 생태계를 넘나드는 혁신적인 애플리케이션을 구현할 수 있다"고 밝혔다.