블록체인투데이, 곽보현 신임 대표 취임…"가상자산 전문지 도약 이끌 것"

창간 8년 차를 맞은 블록체인투데이는 곽보현 신임 대표이사 겸 발행인을 선임했다고 15일 밝혔다.

블록체인투데이는 “언론과 기업 경영에서 풍부한 경험을 쌓아온 곽보현 대표를 새로 선임함에 따라 앞으로 블록체인투데이가 한 단계 더 성장할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

신임 곽보현 대표는 1965년생으로 경복고등학교와 서울대학교 인문대학 서양사학과 및 사회과학대학 경제학과를 졸업했다. 1993년 중앙일보 공채기자로 언론계에 입문했으며 중앙일보 사회부, 문화부, 경제부 기자로 일했다. 이후 중앙일보 자회사인 중앙EMT 대표이사, 프리에그 대표이사를 역임했고, 미국 로스앤젤레스에서 미주 중앙일보의 인터넷회사인 조인스아메리카 본부장으로도 근무했다.

곽보현 블록체인투데이 대표

곽 대표는 중앙일보 기자 시절 경제부에 오랜 기간 근무하며 산업과 금융 현장을 심도 있게 취재한 경험을 갖고 있다. 중앙일보 자회사의 대표이사 등을 역임하며 언론사 경영에도 참여, 콘텐츠 기획과 뉴미디어 사업을 아우르는 리더십을 발휘했다. 중앙일보 그룹의 엔터테인먼트, 네트워크 사업 등을 담당, 추진하기도 했다.

관련기사

최근까지는 인물중심 경제매체인 비즈니스포스트에서 금융증권담당 부국장을 맡았고 영상 미디어 사업 및 신사업 발굴 등을 담당했다. 곽보현 신임 대표는 취임 소감을 통해 “디지털 자산과 블록체인은 이미 산업 전반을 변화시키는 중요한 동력이 됐다”며 “블록체인투데이가 전문성과 신뢰성을 더욱 강화해 독자와 업계를 연결하는 핵심 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 그동안 블록체인투데이를 이끌어온 정주필 대표는 이사회 의장직으로 자리를 옮겨 곽 신임 대표를 지원한다. 정 의장은 블록체인투데이를 창간하고 전문지로 뿌리를 내릴 수 있도록 힘써온 인물로 향후 전략적 조언과 대외 네트워크 확장에 집중할 계획이다.