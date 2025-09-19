로보티즈 새 무기 '로봇 손' 이달 실물 공개

로보티즈가 새롭게 개발한 로봇 손을 이달 처음 실물로 공개한다. 액추에이터 전문 기업으로 출발한 로보티즈가 세미 휴머노이드 'AI워커'에 이어 로봇 손까지 완성하면서, 피지컬 인공지능(AI) 시대를 겨냥한 차세대 기술 기업으로 주목받고 있다.

19일 업계에 따르면 로보티즈는 이달 말 서울 코엑스에서 열리는 '로봇학습 컨퍼런스'(CoRL 2025)와 '휴머노이드 2025 학회'에서 새로 개발한 로봇 손 실물을 최초로 공개한다.

제품은 로보티즈가 축적한 액추에이터 기술을 집약해 손가락처럼 작고 힘 있는 '핑거 전용 액추에이터'를 개발하고 이를 5손가락(20자유도·14자유도), 4손가락, 3손가락 등 다양한 형태로 구성할 수 있게 했다.

김병수 로보티즈 대표가 19일 국회도서관에서 열린 'AI 인사이트 포럼 피지컬 AI'에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

회사는 고객이 완제품 핸드를 바로 사용할 수 있도록 하면서도, 필요에 따라 액추에이터만 구매해 원하는 형태의 로봇 손을 제작할 수 있도록 지원할 계획이다.

김병수 로보티즈 대표는 19일 국회도서관에서 열린 'AI 인사이트 포럼 피지컬 AI'에서 "며칠 전 완성한 로봇 손을 오픈AI 등 일부 고객사에 공개했다"며 "최근 글로벌 로봇 업계에서 손(핸드) 부품 수요가 폭발적으로 증가하고 있다"고 밝혔다.

로보티즈는 지난 수년간 로봇의 관절 역할을 하는 액추에이터 개발에 집중하며 글로벌 시장에서 입지를 넓혀왔다. 최근에는 세미 휴머노이드 형태의 'AI워커'를 선보이며 피지컬 AI 영역으로 발걸음을 옮겼다.

로보티즈는 액추에이터에서 휴머노이드, 그리고 손까지 기술 영역을 확장하면서 피지컬 AI 기업으로서 존재감을 강화하고 있다. 업계에서는 로보티즈가 오픈AI와 기존 협력 관계를 바탕으로 로봇 손 공급 기회를 확보할 수 있을지 주목하고 있다.

차세대 로봇 '손재주' 경쟁이 본격화하는 가운데, 이번 로봇 손 실물 공개는 글로벌 협력과 사업 확장 가능성을 가늠할 분수령이 될 전망이다.