누구나 쓰는 피지컬 AI…40만원짜리 로봇팔 나왔다

로보티즈가 입문자를 위한 약 40만원대 물리적 인공지능(피지컬 AI) 로봇 팔 'OMX'를 공개했다. 이번 출시로 올해 초부터 준비해온 피지컬 AI 3종 라인업을 완성했다.

5일 업계에 따르면 로보티즈가 새로 공개한 매니퓰레이터 OMX는 299달러(약 41만7천원)에 출시된다. OMX는 다이나믹셀-X 기반 소형 5자유도(5-DOF) 플랫폼이다. 팔로워 로봇 암과 리더 장치로 구성된다.

엔드투엔드 모방 학습(IL)·강화학습(RL) 파이프라인과 ROS 2 네이티브 워크플로를 지원한다. 복잡한 모터 설정이나 캘리브레이션 과정 없이 바로 사용할 수 있도록 설계됐다.

로보티즈 입문용 피지컬 AI 매니퓰레이션 OMX (사진=로보티즈)

안전한 호밍 기능으로 언제든 초기 자세로 복귀할 수 있어 초보자도 안전하게 사용할 수 있다. 360도 베이스 회전이 가능해 더 넓은 작업 공간을 제공한다.

작지만 강력한 기능도 갖췄다. ▲저마찰 리더를 통한 부드러운 원격 조작 ▲USB 전원만으로 작동하는 리더(OMX-L) ▲스프링 트리거 기반 자연스러운 파지를 구현했다.

로보티즈는 이번 OMX 출시로 피지컬 AI 대중화를 본격화한다는 전략이다. 40만원대 입문급 연구용 제품인 OMX부터, 고급 AI 조작기 'OMY'와 반인간형 로봇 시스템 'AI 워커'까지 제품군을 촘촘하게 구축했다.

이를 통해 피지컬 AI 연구가 단계적으로 성장할 수 있도록 지원한다는 계획이다. 기본적인 동작 학습부터 전신 모방 학습을 거쳐, 최종적으로는 자율적인 동작 수행으로 이어질 수 있도록 구성했다.

회사 측은 "OMX는 누구나 피지컬 AI를 경험할 수 있는 첫걸음을 열어주는 제품"이라며 "향후 로봇이 반복적이고 위험한 노동에서 해방시키는 미래를 앞당기기 위해 연구자·산업 파트너들과 함께하겠다"고 밝혔다.