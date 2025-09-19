"게임, 문화로 즐기다"…판교 게임문화축제 'GXG 2025' 개막

국내 최대 도심형 게임문화행사 'GXG 2025'가 19일 판교역 일대에서 막을 올렸다.

성남시와 성남산업진흥원, 게임문화재단이 주관하는 이번 축제는 올해 3회째로, 판교역 중앙광장뿐 아니라 서측·북측광장, 지하광장까지 공간을 넓혀 규모를 키웠다. 비가 내리는 가운데도 시민들은 우산을 쓴 채 각 부스를 체험하기 위해 긴 줄을 서는 모습이었다.

이번 축제는 ▲무대 프로그램 'THE STAGE' ▲참여형 프로그램 'THE PLAY' ▲전시형 프로그램 'THE ART' ▲콜라보레이션 프로그램 'THE FESTA' ▲올해 새롭게 마련된 컨퍼런스 'THE FOCUS' 등 5개 테마로 구성됐다.

19일부터 20일까지 판교역 일대에서 진행되는 'GXG 2025'.

행사의 중심인 판교역 중앙광장에는 호요버스의 '젠레스 존 제로' 체험존이 마련돼 게임 속 도시 '뉴에리두'를 재현했다. 현장에는 시연 플레이를 기다리는 대기 줄이 길게 늘어서 있었고, 메시지 월과 포토존 앞에서는 방문객들이 기념 촬영을 즐겼다.

현장을 찾은 최희선씨(23세)는 "지난해에 이어 올해도 GXG를 찾았는데 비가 와서 아쉽다"며 "그래도 도심에서 게임 출제를 즐긴다는 점이 GXG의 매력인 것 같다. 내년에는 더 좋은 환경이었으면 좋겠다"고 말했다.

특별한 부스도 눈에 띄었다. 스마일게이트가 마련한 '게임접근성' 부스에서는 게임이용이 불편한 장애인들을 위한 여러 게이밍 보조 기기들을 전시했다. ▲시선추적장치 ▲발 스위치 ▲키패드형 보조기기 등을 전시해 방문객들이 직접 해당 기기들을 체험할 수 있도록 햇다.

현장의 스마일게이트 D&I 관계자는 "여러 게임접근성을 높이는 보조기기를 선보여 관련한 정보를 일반인 뿐만 아니라 개발자들에게도 전달하고자 했다"며 이를 통해 게임접근성 기기들이 더욱 발전하고 개선되기를 바란다고 설명했다.

중앙광장을 지나 북측광장으로 이동하면 슈퍼셀 타운이 방문객들을 맞이했다. '클래시 오브 클랜', '클래시 로얄', '브롤스타즈' 등 인기 타이틀을 직접 체험하려는 가족 단위 관람객들이 눈에 띄었다. 현장 한편에는 '쿨 스테이션'이 마련돼 시민들이 음료를 마시며 직장인 밴드의 버스킹 공연을 관람했다.

실내 행사장인 판교 테크원에서는 보다 차분한 분위기의 프로그램이 진행됐다. 대학생 창작 전시 'GXG 캠퍼스 아케이드'와 아트북 라운지에서 관람객들이 작품을 감상했다.

특히 로비 대부분을 아우르는 '인디크래프트' 전시장에서는 약 70여종의 게임 시연대가 마련돼 큰 인기를 끌었다.

이 밖에도 서측광장의 창작마켓 '일러스타 페스 쁘띠', 청년 플리마켓 등 다양한 프로그램이 축제 현장을 채웠다. 오후에는 메인 스테이지에서 'GXG 사운드트랙' 본선 무대와 팬무비 상영이 예정돼 있어 관람객들의 기대를 모았다.