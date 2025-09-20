작년보다 카드 적게 썼다면, '상생페이백' 눈여겨보세요

정부가 작년 카드 평균 이용금액보다 올해 9~11월까지 월별 이용금액이 더 많다면 증가분의 20%를 '디지털 온누리상품권'으로 돌려주는 '상생페이백' 사업을 진행 중이다.

그간 신청자가 몰릴 것을 대비해 5부제로 운영되던 상생페이백 신청을 20일부터 11월 30일까지 누구나 신청할 수 있게 된다.

일단 상생페이백 신청 대상은 만 19세 이상 대한민국 국적 국민과 외국인으로 2024년에 신용·체크카드 실적이 있는 사람이다.

상생페이백 홈페이지에 들어가 본인인증 후 카드 소비실적 및 페이백 금액을 확인할 수 있다. 페이백 규모는 예를 들어 2024년 월 평균 카드소비액이 100만원이고 2025년 10월 카드소비액이 130만원인 경우 증가분 30만원의 20%인 6만원을 디지털 온누리상품권으로 지급받을 수 있다.

소비실적에 잡히는 카드사는 국내 9개 카드사(KB국민·NH농협·우리·신한·삼성·BC·롯데·하나·현대카드) 및 29개 은행·증권사 등이다. 29개사로 BC카드 제휴업체 24개사(IBK기업은행, KDB산업은행, SC제일은행, SH수협은행, 케이뱅크, BNK경남은행, BNK부산은행, iM뱅크, 광주은행, 제주은행, 씨티은행, 교보증권, 미래에셋증권, 유안타증권, 유진투자증권, 한국투자증권, SK증권, NH투자증권, DB증권, 새마을금고중앙회, 신협중앙회, 저축은행중앙회, 산림조합중앙회, 우체국)와 KB국민카드 제휴 4개사(전북은행·카카오뱅크·한화투자증권·KB증권), 하나카드 제휴업체 토스뱅크다.

그렇지만 9~11월에 아무 곳에서 결제를 해 증가분을 인정받을 수 있는 것은 아니니 주의가 필요하다 백화점·아울렛·대형마트 등의 사용액은 2024년도 월 평균 사용액에서 제외되며, 올해 9~11월 월별 이용액에서도 이 같은 가맹점의 사용액은 포함되지 않는다.

즉, 정부는 소상공인과의 상생이라는 취지에 맞춰서 대기업 브랜드 프랜차이즈 직영점, 대형마트와 백화점·아울렛 등의 결제금액은 제외하기로 했다. 대기업이 운영하는 직영 주유소 및 충전소(SK에너지, GS칼텍스, HD현대오일뱅크, S-OIL, E1) 에서 결제한 금액과 농협주유소 및 충전소 결제액도 실적에서 제외된다.

현금·계좌이체·간편결제(OO페이)·QR결제·상품권 등 카드 외 수단으로 결제한 경우, 소비 실적에 안잡힌다.

다만, 오프라인 매장에서 삼성페이나 애플페이로 결제한 금액은 사용처 정보 식별이 가능하여 소비 실적에 포함된다.

소비쿠폰 사용액도 상생페이백 소비 실적에 들어가진 않지만, 정부 또는 지방자치단체가 복지·교육·육아 등을 위해 지원하는 각종 바우처 사용 실적은 상생페이백 소비 실적에 잡힌다.

배달도 만나서 결제하기나 가게 자체 단말기를 이용하지 않을 경우 소비 실적에서 제외된다.

택시·고속버스·기차 등의 교통 앱 또는 무인결제기 등을 통한 결제가 아니라면 소비 실적에 포함된다.

상생페이백 웹페이지 접속이 어려운 경우 평일 영업시간 중 전통시장상인회, 소상공인지원센터, 지방중소벤처기업청에 방문해 접수할 수 있다.

한편, 카드 결제를 일부 취소한 경우 해당 금액만큼은 소비 실적에 제외되며 이에 따라 지급된 페이백은 환수 대상이기 때문에 유의해야 한다.