통신 3사, ‘아이폰17’ 사전예약자 개통 시작

SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이동통신3사가 19일부터 아이폰17 시리즈 사전예약자를 대상으로 한 개통 작업을 시작했다고 밝혔다. 사전 예약 기간 중 가장 인기를 끈 것은 ‘아이폰17 프로’ 실버 모델이었다.

SK텔레콤은 애플 신제품 출시를 기념해 ‘럭키 1717’와 T멤버십 ‘클럽 아이폰17’ 경품 이벤트를 마련했다. 럭키 1717은 추첨을 통해 총 1천717명에게 ▲에어팟맥스를 포함한 애플 정품 액세서리 패키지 ▲96만원 상당의 애플페이 티머니 혜택 ▲200만원 상당의 여행 지원금 등 경품을 제공한다.

클럽 아이폰17은 연말까지 매월 1회씩 총 3회에 걸쳐 진행하는 래플 이벤트다. 에어팟 맥스, 에어팟 프로2, 엘라고 셀피스틱 등을 준비했으며, 응모하는 즉시 당첨 결과를 확인할 수 있다.

아이폰 17 프로 라인업

또 젊은 층이 선호하는 7개 제휴사를 선정해 제휴사별 1회 이용할 수 있는 할인 및 쿠폰을 준비했다. 참여 제휴사는 ▲투썸플레이스 ▲던킨 ▲티머니 ▲백미당 ▲텐바이텐 ▲아이디어스 ▲헉슬리가 있다.

KT는 자사 홈페이지에서 진행한 ‘아이폰17 에어’ 용량 무료 업그레이드 이벤트가 1시간 만에 마감됐다고 전했다.

또한 단말 구입 부담을 줄이기 위해 개통 즉시 출고가 50%를 보상받을 수 있는 ‘미리 보상 프로그램’을 준비했다. 이 프로그램에 가입하면 분실·파손 시 최대 60만원까지 보장해주는 보험도 제공된다.

KT는 아이폰17 구매자 대상 프로모션으로 ‘365 폰케어’를 기본 제공한다. 이 서비스는 분실·파손 보장뿐 아니라 세컨드 디바이스까지 보상하며, 단말 교체와 수리 대행도 지원한다. 월 이용료는 ‘i17 플러스’ 1만1천원, ‘i17 파손’ 5천500원이다. 이와 함께 ‘폰케어 초이스 스페셜’을 선택하면 멤버십 할인을 더해 i17 플러스는 월 1천원, i17 파손은 추가 비용 없이 이용할 수 있다.

‘디바이스 초이스’ 가입자에게는 오는 10월까지 ▲에어팟 프로 2세대(USB-C) ▲에어팟 4 액티브 노이즈 캔슬링 ▲아이팟 11세대 Wi-Fi 128GB 모델 등 애플 인기 제품을 최대 100% 할인받을 수 있는 프로모션도 준비했다. 만 34세 이하 5G 요금제 이용자(Y덤 고객) 2천명을 대상으로, ‘핀카’와 협업한 티머니카드 3만원권과 맥세이프 굿즈를 추첨 증정한다.

LG유플러스는 아이폰17 사전예약자 대상으로 최대 15만원 단말 쿠폰 할인과 아이폰 에어 더블스토리지 등 온라인 전용 프로모션을 제공한다. 개통까지 한 가입자에게는 애플 공식 액세서리를 증정한다. 또한 ‘아침배송’ 서비스로 19일 개통과 동시에 당일 받아볼 수 있도록 했다.

이와 함께 LG유플러스는 10월 19일까지 강남에 위치한 ‘일상비일상의틈byU+’에서 차민영 작가의 작품들과 아이폰 신제품을 체험할 수 있는 공간을 운영한다.