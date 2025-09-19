HD현대오일뱅크,추석 연휴 맞아 할인 쿠폰 쏜다

HD현대오일뱅크가 다가오는 추석 연휴를 맞아 ‘한가위 쿠폰이팡팡’ 이벤트를 진행한다.

HD현대오일뱅크가 귀성길에 오른 운전자들을 위한 고객 감사 이벤트 ‘한가위 쿠폰이팡팡’을 진행한다고 19일 밝혔다. 이번 이벤트는 18일부터 28일까지 11일간 진행하며, 총 1천500명 고객에게 주유·세차 할인 혜택을 제공한다.

HD현대오일뱅크가 진행하는 ‘한가위 쿠폰이팡팡’ 이벤트 포스터

이벤트 기간 동안 HD현대오일뱅크 주유소에서 5만원 이상 주유한 고객이라면 누구나 참여 가능하며, 참여 방법 역시 간단하다. 송편 카드 중 원하는 색깔의 카드를 고르면 추첨을 통해 ▲고급휘발유 5천원 주유 쿠폰(500매) ▲휘발유·경유 5천원 주유 쿠폰(500매) ▲무료 기계 세차 쿠폰(500매)을 제공한다. 주유 쿠폰은 10월 한 달간 전국 직·자영 주유소에서, 세차 쿠폰은 전국 직영 주유소에서 사용할 수 있다.

관련기사

HD현대오일뱅크 관계자는 “이번 이벤트는 추석 연휴 기간 귀성길에 오른 고객들에게 재미와 혜택을 드리기 위해 간단한 참여 방식으로 준비했다”며 “앞으로도 고객이 손쉽게 참여할 수 있는 이벤트를 마련하고 다양한 혜택과 즐거운 주유 경험을 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, HD현대오일뱅크는 고객 만족도 제고를 위해 다양한 노력을 이어가고 있다. 매년 여러 기업과의 제휴를 통해 주유소 방문 고객에게 혜택을 제공하고 있으며, 내년부터는 매년 가을 ‘햅쌀 프로모션’을 진행해 지역사회 및 고객과의 소통을 강화한다.