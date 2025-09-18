이상균 HD현대重 사장 "KDDX 지연, 기다릴 수밖에 없는 상황"

"민감한 사안입니다. 우리 입장에서는 기다릴 수밖에 없는 상황이죠."

이상균 HD현대중공업 사장은 18일 서울 서초구 양재 엘타워에서 열린 '조선해양의날' 기념식에 참석해 기자들과 만나 한국형 차기 구축함(KDDX) 지연 관련해 이같은 입장을 밝혔다.

7조8천억원이 투입되는 KDDX 사업은 오는 2030년까지 6천톤급 미니 이지스 구축함 6척을 국산화해 실전 배치하는 사업이다. 하지만 방위사업청의 사업방식 결정이 계속 미뤄지면서 1년 9개월 넘게 표류하고 있다.

애초 이번 주 방사청 분과위원회에서 사업 방식을 확정할 예정이었으나 회의가 돌연 취소되면서 추가 지연이 불가피해졌다. 정치권까지 당정 협의를 요구하며 논란은 확산되고 있다.

이상균 HD현대중공업 사장(사진=지디넷코리아)

이날 기념식에 참석한 김희철 한화오션 대표는 KDDX 지연 관련 질문에 침묵으로 일관했다.

이상균 사장은 미국 투자 관련 질문에는 "열심히 준비하고 있다"고 답했으며, 마스가(MASGA) 관련 유지·보수·정비(MRO) 사업을 위해 군산 조선소를 활용할 계획이 없다고 선을 그었다.

이 사장은 "군산 조선소 활용을 고려하지 않는다"고 말했다. 울산 인근 새로운 조선소 부지 검토 관련 질문에도 "이미 HD현대미포조선과 합병하기 때문에 새롭게 알아볼 필요가 없다"고 답했다.

현대미포조선 도크를 군함용으로 개조하는 문제와 관련해서는 "별도로 개조할 필요가 많지 않고, 기존 도크를 거의 그대로 쓰면 된다"며 "대규모 투자는 없을 것"이라고 설명했다.

노조가 HD현대중공업과 HD현대미포조선 합병 과정에서 신설되는 싱가포르 투자법인의 이익 배분 문제를 우려하는 데 대해서는 “문제가 되지 않도록 하겠다”고 강조했다.

이날 기념식에서는 한미 조선 산업 협력 프로젝트인 마스가(MASGA) 사업에 대한 관심도가 높았다.

필리조선소 인수 등 미국 투자를 이어가고 있는 김희철 한화오션 사장은 최근 LG에너지솔루션·현대차 합작 공장의 한국인 노동자 구금 사태와 관련해 “(필리조선소는) 영향이 없을 것”이라며 “잘 해결될 것이고, 잘 해결하고 있다”고 밝혔다.

인력 수급 문제와 관련해 이상균 HD현대중공업 사장은 "국내 인력을 최대한 활용하고, 부족할 때만 해외 인력을 보충할 계획"이라며 "최근에는 지원자가 꾸준히 들어오고 있어 대규모 외국인 인력 도입은 없을 것"이라고 말했다.

최성안 삼성중공업 사장은 함정 정비 협약(MSRA) 획득 계획에 대해 “나중에 기회 되면 말씀드리겠다”고만 언급했다.

김희철 한화오션 사장(왼쪽)과 최성안 삼성중공업 사장 (사진=지디넷코리아)

한편 이날 기념식에는 문신학 산업통상자원부 1차관을 비롯해 이상균 HD현대중공업 사장 겸 한국조선해양플랜트협회장, 최성안 삼성중공업 부회장, 김희철 한화오션 대표, 김재을 HD현대삼호 사장, 유상철 HJ중공업 대표, 박용주 특허청 국장 등 업계 인사 250여 명이 참석했다.

정부는 조선산업 경쟁력 강화를 위해 대규모 지원 의지를 재차 강조했다. 문신학 산업통상자원부 차관은 “조선업계 미래 도전을 뒷받침하기 위해 작년보다 50% 늘어난 2천400억원 규모 지원 예산을 편성했다”고 밝혔다. 이어 “암모니아, 수소, 전기추진, 자율운항 선박 등 ‘넥스트 LNG선 먹거리 확보 전략’을 연말까지 마련하고, 조선업 전반에 인공지능(AI)을 접목한 ‘AI 첨단 조선소’를 추진하고, ‘K-조선 공급망 생태계 강화 방안’도 연내 마련할 것”이라고 덧붙였다.