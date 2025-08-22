마스가 위한 MRO 전용 조선소?…"현실성 떨어져"

한미 조선 협력 프로젝트(마스가)가 본격화하면서, 업계 안팎에서는 유지·보수·정비(MRO) 전용 조선소 설립 가능성이 거론되고 있다. 하지만 일각에서는 국내 조선업체들이 실제로 참여할 수 있는 MRO 시장 규모가 제한적이라는 점에서 과도한 기대는 경계해야 한다고 지적한다.

최근 유안타증권 보고서에 따르면 국내 조선업체가 수주할 수 있는 미 해군 MRO 물량은 사실상 미 해군 군수사령부(US MSC) 산하 지원함정(USNS)으로 한정된다. 실제로 최근 한화오션과 HD현대중공업이 발표한 미 해군 MRO 수주는 모두 지원함정이다.

미 해군이 매년 20조원 규모 함정 유지보수 예산을 편성하지만, 전투함·주력함은 미국 내 공공 조선소(OMN) 중심으로 예산이 집행되기 때문에 한국 조선소가 직접 참여할 수 없기 때문이다.

HD현대중공업이 MRO 진행할 미 해군 7함대 소속 ‘USNS 앨런 셰퍼드’함(사진=미 해상수송사령부)

미 MSC가 보유한 122척(1월 기준) 가운데 동북아 지역에 배치된 선박을 감안하면, 국내 조선업체에 기회가 돌아올 수 있는 규모는 연간 약 12척 수준, 계약 금액은 수백억원대에 불과하다. 이 때문에 한국 조선소가 직접 참여할 수 있는 몫은 1조5천억원 수준에 그칠 것으로 김용민 연구원은 추산했다.

업계 관계자는 "잠수함이나 전투함 등은 모항이 위치한 곳에서만 정비와 수리가 가능하다"며 "군사 보안상 이유뿐 아니라 장비 운용 효율성과도 직결되기 때문에, 국내에서는 지원함정 수주만 진행하고 있다"고 설명했다.

군산 조선소 MRO 기지화 사실상 불가능

정부와 일부 업계가 거론하는 국내 조선소 MRO 기지화도 여러 제약 요인으로 회의적이라는 시각도 있다. 군산조선소의 경우 대형 도크는 포드급 항공모함 3척을 동시에 수용할 수 있을 정도로 지나치게 커서 MRO 전용으로는 비효율적이라는 지적이다. 더불어 군산은 중국 산둥반도와 가까워 단거리 탄도미사일 사정권에 포함되는 등 지정학적 위험성이 크다는 문제도 있다.

현대중공업 군산조선소 전경 (사진=HD현대)

김용민 연구원은 "오히려 영도조선소(HJ중공업), 진해조선소(케이조선) 등 중형 조선소들이 도크 규모 측면에서 MRO 기지화에 더 적합할 수 있다"며 "다만, 이 경우에도 중형 조선사들이 기존 상선 물량을 병행하기 어렵고, 사실상 도크를 전적으로 MRO 목적에만 할당해야 하기 때문에 현실적 한계가 따른다"고 진단했다.

그는 완전 건조 보다는 블록 건조 부문에서는 그나마 수혜를 기대해 볼 만하다고 전망했다. 국내 대형 조선소들이 미 해군 함정 블록 제작 수주를 통해 본격적으로 미국 시장에 진입할 가능성이 있기 때문이다. 향후 5년간(2026~2030 회계연도) 950억 달러 규모로 예상되는 미 해군 신조 시장에서 블록 공급 계약은 영업이익률 또한 20% 이상을 기대할 수 있다고 분석했다.

“존스법 개정 없인 마스가 속도내기 어려워… 트럼프 선언 주목”

다만, 블록 건조 수주가 실질적으로 이뤄지려면 해결해야 할 숙제들이 많다. 미국 건조, 미국 국적, 미국인 운영 상선만 미국 바다를 다닐 수 있다고 규정한 존스법 등이 대표적인 마스가 프로젝트 걸림돌로 꼽힌다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 적극적인 의지가 수반돼야, 존스법 등 제도 개선과 마스가 프로젝트에 속도가 붙을 수 있다는 점에서 이번 한미 정상회담을 향한 업계 관심도 커지고 있다.

마스가 모자 (사진=산업부)

이신형 서울대학교 조선해양공학과 교수는 "아파트를 지을 때도 신축이 돈이 되고 리모델링은 인건비만 많이 들어가듯이, MRO는 사실상 돈이 안 되는 사업"이라며 "블록 건조도 한국서 만들고 미국 가서 붙이면 미국 배라고 인정을 해줘야 하는데, 아직 백악관에서 제도 개선 관련 언급이 없었다"고 말했다.

이어 "지난 4월 신설한 백악관 내 조선국은 책임자가 최근 사임하고 국가안보회의(NSC) 산하에서 예산관리처(OMB)로 밀려나는 등 생각보다 미국 정부는 투자액수만 관심있고 조선업 재건에 대한 관심도가 낮은 분위기인데, 국내에서만 마스가에 대한 기대감이 부풀려진 측면도 있다"며 "이번 한미 정상회담에서 트럼프 대통령의 의미있는 선언이 나와야 실제적으로 국내 조선업계가 수혜를 볼 수 있을 것"이라고 일침했다.