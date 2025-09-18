창립 38주년 국민연금 "국민 눈높이 맞춰 변화하겠다”

국민연금공단이 18일 오후 전북 전주 연금공단 본부에서 임직원 50여 명이 참석한 가운데 창립 38주년 기념식을 개최했다.

연금공단은 38년 만에 국민연금의 관리·운영을 넘어 노인, 장애인, 기초수급자를 위한 종합복지 서비스 제공기관이자 기금적립금 1천200조 원의 세계 주요 연기금 운용기관으로 발전했다.

김태현 국민연금공단 이사장 (사진=연금공단)

특히 18년 만의 연금개혁에 이어, 기금운용 수익률 15.0%를 기록했다. 고객만족도도 ‘우수’ 등급과 역대 최고점수를 획득했다. 공공기관 경영평가에서도 9년 만에 A등급을 달성했다.

김태현 이사장은 “국민 눈높이에 맞출 수 있는 변화와 발전”을 주문했다. 이를 위한 핵심과제로 ▲연금 개혁의 차질 없는 시행 ▲고품질의 연금서비스 제공 ▲투자다변화와 위험관리를 통한 기금운용 수익률 제고 ▲품위 있는 노후와 장애인의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 구현 ▲디지털 기반 경영혁신과 공정한 기관 운영을 통한 공공성과 효율성 강화 등을 제시했다.

김 이사장은 “국민의 소중한 재산을 운영하는 기관은 신뢰가 생명으로, 직원 한 사람 한 사람의 신뢰가 바탕이 되어야 한다”라며 “국민에게 더욱 신뢰받고 인정받는 기관으로 거듭나기 위해 전 직원이 역량과 지혜를 모아 협력 해나가자”라고 당부했다.