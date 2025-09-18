정부, 공공데이터에 'AI 레디' 칼 댄다…산업 경쟁력 '강화'

정부가 공공데이터의 패러다임을 '인공지능(AI) 중심'으로 전환하고 이를 통해 국내 산업 생태계의 경쟁력을 제고한다.

행정안전부는 AI가 별도 가공 과정 없이 즉시 학습하고 분석할 수 있는 'AI 레디(AI-Ready)' 개념을 공공데이터에 국내 최초로 도입하고 연내 범정부 공통 지침을 마련한다고 18일 밝혔다.

이번 조치는 국내 공공데이터가 양적 성과에도 불구하고 AI 시대에 맞는 질적 수준에는 미치지 못한다는 업계의 지적에 따른 것이다. 국내 공공데이터는 경제협력개발기구(OECD) 평가에서 4회 연속 세계 1위를 달성했지만 데이터마다 주소나 행정코드 표기 방식이 달라 연계가 어렵고 AI가 직접 읽기 힘든 포맷으로 제공돼 활용도가 떨어진다는 비판을 받아왔다.

(사진=행안부)

일례로 재난 발생 시 대피 경로를 안내하는 앱을 개발하는 한 스타트업의 경우 기상 데이터, 재난문자, 교통정보 등 각기 다른 데이터를 융합해야 하지만 표준화가 돼 있지 않아 데이터 정제에만 막대한 비용과 시간을 쏟아야 했다.

관련기사

이에 정부가 내놓은 'AI 레디 공공데이터'는 명확한 기준을 따른다. ▲AI가 직접 읽고 이해하는 표준 데이터 포맷 제공 ▲갱신 주기, 결측률 등 풍부한 메타데이터 제공 ▲주소·행정코드 등 핵심 식별값 표준화 ▲시계열성·완결성 등 데이터 품질 기준 만족 등이 핵심이다. 행정안전부는 이를 위해 전문가 중심의 실무단을 꾸려 연내 세부 관리 지침을 확정해 배포할 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "데이터는 AI 경쟁력의 원천"이라며 "AI가 활용하기 좋은 고품질 공공데이터를 풍부하게 개방해서 혁신적 서비스 창출과 산업 경쟁력 제고를 위해 힘쓰겠다"고 밝혔다.