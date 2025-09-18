핀산협, '스테이블코인 시대 개막, 디지털 인프라 기반 강화를 위한 국회 세미나' 마무리

한국핀테크산업협회(회장 이근주, 핀산협)는 18일 국회의원회관 제4간담회의실에서 '스테이블코인 시대 개막, 디지털 인프라 기반 강화를 위한 세미나'를 개최했다.

이번 세미나는 ‘스테이블코인 확산을 위한 디지털 인프라 강화 전략’을 주제로 열렸으며, 원화 스테이블코인의 기술 발전 지원과 인프라 강화를 중심으로 국회, 정부, 학계, 산업계, 법조계 인사들이 참여해 활발한 논의를 펼쳤다.

세미나를 주최한 더불어민주당 이주희 의원은 개회사를 통해 “전 세계 금융시장이 스테이블코인을 새로운 인프라로 받아들이며 급격한 변화를 맞이하고 있다”며, “미국과 유럽이 제도화를 추진하고 있는 만큼 우리도 원화 스테이블코인의 방향을 설정하고 글로벌 경쟁력을 확보해야 할 시점”이라고 강조했다.

스테이블코인 시대 개막, 디지털 인프라 기반 강화를 위한 국회 세미나

이어 “국회와 정부가 기술 표준화, 규제 정비, R&D 투자 등을 통해 국내 기업이 차세대 금융 인프라 경쟁에서 주도권을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

세미나를 주관한 이근주 핀산협 회장은 “스테이블코인의 확산을 위해서는 블록체인과 웹3.0 기반의 디지털 인프라 안정성과 상호운용성 확보가 무엇보다 중요하다”며, “특히 AI와 스마트컨트랙트와의 융합은 기계 간 거래와 자동화 금융 서비스의 기반이 되는 만큼, 협회는 국회, 정부, 산업계와 긴밀히 협력해 원화 스테이블코인이 성공적으로 정착할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

첫 번째 발제는 DSRV 서병윤 이사가 ‘스테이블코인 핵심 기술과 글로벌 기술표준화 동향’을 주제로 발표했다. 서 이사는 SWIFT, VISA 등 기존 결제 인프라의 구조적 한계를 설명하며, 스테이블코인이 개방형 인터넷망 기반에서 저비용, 실시간 정산이 가능한 차세대 금융 인프라임을 강조했다. 그는 “스테이블코인은 글로벌 결제와 송금의 새로운 표준으로 자리잡고 있으며, 국내 역시 기술 경쟁력 확보와 국제 표준화 참여가 시급하다”고 밝혔다.

두 번째 발제는 법무법인 태평양 김효봉 변호사가 ‘AI 에이전트 시대에 대비한 스테이블코인 활용 방안 및 제도 제안’을 주제로 발표했다. 김 변호사는 AI 에이전트가 스스로 금융 거래를 수행하는 자율 결제 개념을 소개하며, 스테이블코인이 기계 간 거래(M2M)와 자동화 금융서비스의 핵심 인프라로 작용할 수 있음을 설명했다. 이어 “AI 시대에 스테이블코인의 도입은 선택이 아닌 필수이며, 이를 뒷받침할 제도 정비가 시급하다”고 강조했다.

관련기사

이어진 전문가 토론은 이효진 고려대학교 교수가 좌장을 맡고 ▲이정순 과장(과학기술정보통신부 디지털사회기획과) ▲최선미 책임연구원(한국전자통신연구원) ▲김효봉 변호사(법무법인 태평양) ▲장희수 숭실대학교 교수 ▲정구태 인피닛블록 대표 ▲함성진 아톤 CSO 등이 패널로 참여해 스테이블코인의 기술 과제, 제도 정비, 디지털 인프라 강화 방안 등을 논의했다.

이번 세미나는 국회, 정부, 학계, 연구계, 법조계 전문가들이 함께 모여 스테이블코인 인프라의 미래 방향을 모색한 자리로, 향후 원화 스테이블코인이 글로벌 금융 환경 속에서 안정적으로 정착할 수 있도록 정책적·기술적 논의가 이어지는 계기가 될 것으로 기대된다.