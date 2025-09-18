위메이드, 원화 스테이블코인 전용 메인넷 ‘스테이블 원’ 공개

위메이드가 스테이블코인 전용 메인넷 ‘스테이블 원’(STABLE ONE)을 오는 2026년 1분기 정식 출시한다.

위메이드가 18일 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 ‘PROJECT STABLE ONE’ 간담회를 열고 ‘스테이블 원’을 소개했다.

이번 발표는 안용운 위메이드 최고기술책임자(CTO)가 맡아 국내 규제와 금융 환경에 최적화된 스테이블코인 인프라 전략을 상세히 소개했다.

위메이드 안용운 CTO

안 CTO는 스테이블 원을 이더리움과 완전히 호환되는 전용 메인넷이라고 소개하고 거래 수수료는 별도의 토큰이 아니라 발행된 스테이블코인으로 직접 지불하도록 설계해 사용자 편의성을 높였다고 설명했다.

또 법인 사용자의 거래 우선 보장, 법인 전용 데이터 저장 블록 지원, 참여자가 오픈 API를 통해 재무 보고서를 확인할 수 있는 기능을 제공한다고 강조했다.

성능과 안정성도 주요 특징으로 제시됐다. 스테이블 원은 초당 3천 건 이상의 트랜잭션을 처리할 수 있어 하루 평균 1조 원 규모, 3천500만 건 이상의 거래가 이뤄지는 국내 간편결제 시장 환경을 충분히 감당할 수 있다.

또한 동시에 실시간 이상 거래 탐지와 긴급 전송 정지 기능을 체인 차원에서 제공해 전송 리스크에 대한 즉각적인 대응을 가능하게 했다.

안 CTO는 스테이블 원이 기존 퍼블릭 블록체인과 달리 규제 친화형 인프라로 설계됐다며 국내 금융 전산망과 실시간 연동해 원화 담보금 잔액과 입출금 현황을 공유하고 자금세탁방지와 고객확인지도 등 규제 준수 기능을 체계적으로 지원한다고 말했다.

위메이드 안용운 CTO

또한 "노드 운영도 검증된 법인에 한정해 안정적 운영을 보장하며, 참여 법인은 기술 지원을 받는 동시에 스테이블코인으로 운영 보상을 지급받는다"라고 덧붙였다.

안용운 CTO는 이번 발표에서 해외 사례도 언급했다. USDC 발행사 서클은 아크(Arc), 테더는 스테이블(Stable)이라는 전용 메인넷을 준비 중이지만 모두 해외 규제 환경에 맞춰 설계돼 국내 상황과는 거리가 있다고 지적했다.

안 CTO는 “스테이블 원은 국내 금융 인프라와 제도를 전제로 한 전용 체인이라는 점에서 차별화된다”고 말했다.

관련기사

위메이드는 오는 10월 스테이블 원과 금융 인프라 연결을 진행하고 체인 기본 소스코드를 오픈소스로 공개한다. 자금세탁방지 기능 역시 단계적으로 연계한다.

이어서 11월에는 외부 개발자가 참여할 수 있는 테스트넷을 개방하며 이후 안정성이 검증되면 2026년 1분기 정식 출시를 추진한다는 방침이다.