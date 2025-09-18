페이코인 발행사 페이프로토콜, KBW 2025에 스폰서로 참여

페이프로토콜이 오는 23일부터 24일까지 서울에서 개최되는 국내 최대 규모의 블록체인 컨퍼런스 ‘Korea Blockchain Week 2025(KBW)’에 스폰서로 참여한다고 18일 밝혔다.

KBW는 전 세계 웹3 산업을 이끄는 주요 프로젝트, 기업, 투자기관들이 모이는 글로벌 행사로, 이번 행사에서 페이프로토콜의 가상자산 결제 생태계 구축 비전과 전략이 상세히 공개될 예정이다.

특히 그동안의 기술 개발 성과와 향후 사업 확장 로드맵을 투명하게 공유해 글로벌 파트너사 및 투자자들에게 자사의 기술 역량과 시장 전략을 구체적으로 제시한다는 계획이다.

또한 페이프로토콜은 행사 기간 동안 ‘페이코인 부스’를 운영하며 참가자들에게 페이코인 결제 서비스를 직접 체험할 기회를 제공한다. 페이프로토콜은 최근까지 CU, 달콤커피, 피자헛, 한진 훗타운 등 국내 주요 가맹점에서 페이코인 결제를 확대한 바 있다.

아울러 참가자가 페이코인 앱을 통해 데모용 스테이블코인을 직접 발행하고, 이를 페이코인과 동일한 방식으로 결제해보는 혁신적인 체험 프로그램을 연다. 발행된 스테이블코인은 행사장 내 페이코인 가맹점에서 사용 가능하며, 이를 통해 참가자들은 실생활에서 활용 가능한 스테이블코인 결제 솔루션을 경험할 수 있다. 부스 방문객에게는 다양한 경품과 선물도 제공될 예정이다.

신정욱 페이프로토콜 대표는 “이번 KBW 참여를 통해 글로벌 블록체인 커뮤니티에 당사의 가상자산 결제 기술과 비전을 알리고, 다양한 파트너십 기회를 모색해나갈 것”이라며 “누구나 쉽게 접근할 수 있는 실용적인 블록체인 결제 솔루션을 바탕으로, 많은 대중들이 이용할 수 있는 웹3 생태계 구축에 앞장설 것”이라고 강조했다.