자소설닷컴, ‘기업정보’ 기능 전면 개편

지원자 분석 등 파편화된 기업정보 한눈에 본다

취업/HR/교육입력 :2025/09/18 15:15

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

리멤버앤컴퍼니가 운영하는 신입 채용 플랫폼 자소설닷컴은 취업준비생들이 자사 서비스 내에서 기업 정보를 편리하게 볼 수 있도록 ‘기업정보’ 기능을 전면 개편했다고 18일 밝혔다.

자소설닷컴은 여러 채널에 흩어진 기업 정보와 데이터를 한곳에 모아 한 눈에 파악할 수 있도록 원스톱 서비스 형태로 기업정보 기능을 구현했다.

개편된 ‘기업정보’ 기능은 기업명을 검색하기만 하면 ▲기업개요 ▲채용공고 ▲지원자 분석 ▲합격 후기 등 취업 준비에 필요한 필수 정보를 한 곳에서 확인할 수 있다.

관련기사

(사진=자소설닷컴)

이번 개편은 기업의 장기 전략이나 산업 전망 등 깊이 있는 분석 자료를 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 자기소개서와 면접에서 답변을 구성하는 데 핵심적 도움을 줄 수 있게 됐다. 또한, 목표 기업 지원자들의 학교와 ▲전공 ▲학점 ▲어학점수 등 정량적 스펙도 확인할 수 있다.

박수상 리멤버앤컴퍼니 자소설제품실 실장은 “그동안 많은 취준생들이 취업 준비 과정에서 불필요한 에너지를 쏟았던 정보 탐색의 비효율을 개선해 오직 합격을 위한 전략을 수립하는 데만 집중할 수 있도록 돕는 것이 이번 기능 개편의 핵심”이라면서 “앞으로도 자소설닷컴은 취준생들이 자신의 경쟁력과 역량을 증명하는 데 집중할 수 있는 최고의 환경을 만들어 가기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
자소설닷컴 리멤버앤컴퍼니 취준생 신입사원 채용 플랫폼 기업정보 면접 답변

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성, 5년간 6만명 신규 채용…반도체·바이오·AI 인재 집중

위메이드, 원화 스테이블코인 전용 메인넷 ‘스테이블 원’ 공개

AI 시대, 'HR의 현재와 미래' 바로 짚고 전망한다

국내 SW 기업, AI 무기 꺼냈다…AI페스타서 혁신기술 공개

ZDNet Power Center