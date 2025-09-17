드림에이지, 신작 '아키텍트' 10월 22일 정식 출시

드림에이지가 신작 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'의 출시일을 다음 달 22일로 확정했다.

17일 드림에이지는 온라인 쇼케이스 '아키팩트'를 진행하고 출시일과 함께 향후 로드맵과 방향성을 공개했다. 쇼케이스에는 박범진 아쿠아트리 대표, 김민규 드림에이지 사업실장 등이 참석했다.

'아키텍트'는 아쿠아트리가 개발하고 드림에이지가 서비스 예정인 신작 MMORPG다. 언리얼 엔진5로 구현한 고품질 그래픽과 신비롭고 방대한 월드, 깊이 있는 세계관을 특징으로 내세웠다. 드림에이지는 이날부터 게임의 사전예약에 돌입했다.

이날 쇼케이스에서 드림에이지는 아키텍트의 실제 게임 플레이 영상과 함께, 핵심 요소, 차별점 등을 상세히 소개하고, 이용자들이 궁금해하는 Q&A 세션과 향후 서비스 운영 방향에 대해 설명했다. 특히 출시일 공개와 함께 11월 로드맵도 공개해 이용자들의 관심을 모았다.

아키텍트는 10월 22일 정식 출시 이후 대규모 전투와 지역 확장을 중심으로 한 업데이트를 진행한다. 먼저 ▲대범람 ▲파티 던전 ‘균열’ ▲클랜 레이드 ‘앙그라르 투기장’ ▲거인의 탑 1층 등 핵심 콘텐츠가 출시와 함께 제공된다.

이어 11월에는 ▲거인의 정원 1차 신석 점령전(1주차) ▲고동치는 구릉지 전장(3주차) ▲신규 필드와 보스 추가 ▲거인의 탑 2층 개방 ▲나로르족 이벤트 ‘아부르 수확제’가 순차적으로 열린다. 12월에는 ▲인터 서버 경쟁 콘텐츠 ▲크리스마스 시즌 한정 마을 분위기 변화 ▲전용 보상 이벤트가 추가될 예정이다.

개발진은 "아키텍트는 단순히 경쟁만을 강조하는 게임이 아니"라며 "이용자들이 전략적 선택을 고민하고 협력하거나 때로는 맞서 싸우는 과정 자체가 재미가 되도록 설계했다"고 밝혔다.

아키텍트 출시 이후 업데이트 로드맵.

이어 "출시 이후에도 오픈월드 점령전, 지역 확장, 인터 서버 콘텐츠까지 이어지는 업데이트를 통해 '아키텍트만의 결'을 계속 보여드릴 예정"이라고 덧붙였다.

비즈니스모델(BM)에 있어서도 무소과금 이용자를 위한 형태로 설계됐다. 개발진은 "무과금이나 소과금도 과금액에 따라 최대한 허탈감 없이 만족감을 주는 상품들로 채웠다"며 "픽업 시스템, 천장, 그리고 '천장 보조 확률 업'이라는, 천장에 가까워질수록 확률이 상승하는 시스템을 추가로 마련했다"고 설명했다.

마지막으로 개발진은 "말로만 소통하는 것이 아니라 행동으로 보여주는 운영을 하겠다"며 "출시 이후에도 지속적인 업데이트와 소통으로 완성도를 높이겠다"고 강조했다.