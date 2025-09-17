쿠랜드 게임즈는 자사 개발 PC MMO 신작 '워본: 어보브 애쉬즈'의 스팀 사전 다운로드를 시작했다고 17일 밝혔다. 정식 서비스는 오는 19일 개시된다.

'워본: 어보브 애쉬즈'는 스팀 신작 페스티벌 TOP10, MMO·전쟁 장르 차트 동시 1위를 기록한 기대작이다. 테스트 단계에서 전 세계 500여 길드가 참여했다.

게임은 종말 이후의 우주를 배경으로 이용자가 '드리프터 지휘관'이 되어 생존과 전투를 이어가는 이야기를 담았다. 연중무휴 실시간 PvP, 글로벌 통합 경매장 시스템, 장비·탈것 제작과 교역, 최대 200인 전투 등으로 MMO PvP 경험을 새롭게 정의한다.

쿠랜드 게임즈, MMO 신작 '워본: 어보브 애쉬즈' 스팀 사전 다운로드 시작.

직업 고정과 퀘스트 동선을 최소화해 캐릭터 생성 직후 전투 참여가 가능하며, 40여 명의 드리프터와 수백 종의 장비·전술 아이템·탈것으로 자신만의 전투 스타일을 구축할 수 있다. 대규모 전투뿐 아니라 소규모 파티나 개인 플레이도 전략적으로 활약할 수 있다.