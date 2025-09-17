컴투스, '더 스타라이트' 정식 출시 D-1…사전 다운로드 오픈

출석·제작·길드 이벤트 공개, 제휴 프로모션도 예고

게임입력 :2025/09/17 17:20

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

컴투스(대표 남재관)는 게임테일즈(대표 정성환)가 개발한 신작 MMORPG '더 스타라이트'의 정식 서비스를 하루 앞두고 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 사전 다운로드를 시작했다고 17일 밝혔다.

정식 출시와 동시에 출석 이벤트 3종이 진행된다. ▲14일 출석 이벤트 ▲7일 출석 이벤트 ▲PC 전용 출석 이벤트가 마련되며, 성장 재화·소환권·스킬 강화 아이템 등을 제공한다.

출시 기념으로 진행되는 '영웅 지원 이벤트 & 제작 이벤트'에서는 매주 미션을 완료해 제작서 조각을 모으면 영웅 등급 아바타 또는 탈것 소환권을 선택 제작할 수 있다. 6주간 모든 미션을 완료하면 확정 제작이 가능하다. 파티 던전·몬스터 처치로 얻은 재화로 희귀 장신구를 제작할 수 있고, 기본 미션만 진행해도 주문서·골드·강화석·정령 11회 소환권을 획득할 수 있다.

컴투스 ‘더 스타라이트’ 출시 D-1.

공식 커뮤니티 길드 홍보 지원도 운영된다. 길드 소개서를 게시한 참여자 중 4개 길드를 선정해 전용 홍보 포스터를 제작·제공하고, 길드장 대상 경품 추첨을 진행한다.

정식 서비스 이후에는 네네치킨, 크러시, 코인원과의 제휴 프로모션이 순차적으로 열리며, 구체적인 보상과 일정은 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

'더 스타라이트'는 여러 차원이 뒤섞인 멀티버스 세계에서 흩어진 '스타라이트'를 찾아 나서는 영웅들의 이야기를 그린 대형 크로스플랫폼 MMORPG로, 9월 18일 정식 출시된다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
컴투스 더스타라이트

