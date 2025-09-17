검찰, CJ제일제당·삼양사·대한제당 압수수색...설탕값 담합 의혹

지난해 3월 공정위 현장 조사도 나서

유통입력 :2025/09/17 17:15    수정: 2025/09/17 19:23

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

국내 대표 제당 업체인 CJ제일제당과 삼양사, 대한제당이 설탕 가격을 담합했다는 혐의로 검찰의 압수수색을 받았다.

17일 업계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부는 3사에 대한 압수수색 영장을 집행했다. 검찰은 이들이 수년간에 걸쳐 설탕 가격을 담합해 왔다는 혐의에 대해 조사하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 공정거래위원회는 지난해 3월 이들이 시장 지배력을 악용해 가격을 담합해 설탕 가격을 올렸는지에 대해 현장 조사를 나섰다. 

사진_뉴스1

이에 대해 삼양사 관계자는 "아직 조사 단계"라며 "검찰 조사에 성실히 임하겠다"고 밝혔다.

한편 3사는 지난 2007년에도 15년간 출고 물량과 가격을 담합해 부당이익을 챙긴 혐의로 공정위로부터 과징금 511억3천300만원을 부과받은 바 있다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
CJ제일제당 삼양사 대한제당 설탕 제당 담합 가격 물가 생필품

