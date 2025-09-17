美 피규어AI 1.3조원 투자 유치…1년새 몸값 15배↑

미국 휴머노이드 로봇 스타트업 피규어AI가 최근 시리즈C 투자 라운드에서 10억 달러(약 1조3천800억원)를 조달했다고 17일 밝혔다.

기업가치는 390억 달러(약 53조8천억원)를 인정받았다. 작년 시리즈B 당시 26억 달러(약 3조5천800억원)였던 몸값이 1년 7개월 만에 15배 뛰었다.

피규어AI 휴머노이드 로봇 '피규어 02' (사진=피규어AI)

파크웨이 벤처 캐피털이 주도했으며, 브룩필드 애셋 매니지먼트, 엔비디아, 맥쿼리 캐피털, 인텔 캐피털, 세일즈포스, T-모바일 벤처스, 퀄컴 벤처스 등이 참여했다.

LG 밴처캐피털 LG테크놀로지벤처스도 지난해 2월 시리즈B 투자에 이은 추가 투자를 단행했다.

피규어AI는 이번 투자금을 통해 ▲가정 및 상업 현장으로의 로봇 확산 ▲차세대 그래픽처리장치(GPU) 인프라 구축 ▲사람의 영상과 멀티모달 센서 데이터를 활용한 첨단 데이터 수집 등에 집중할 계획이다.

관련기사

핵심은 자사 인공지능(AI) 플랫폼 '헬릭스(Helix)'와 생산 거점 '봇큐(BotQ)'의 역량을 강화해 범용 휴머노이드 로봇을 실제 환경에 빠르게 안착시키는 것이다.

피규어AI 측은 "이번 마일스톤은 휴머노이드 로봇 성장의 다음 단계를 여는 중요한 의미를 가진다"며 "파트너사들과 함께 기술을 일상 속으로 확장하겠다"고 밝혔다.