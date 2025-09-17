"명품 칼 1천만원"…신세계百, 강남점 '키친&테이블웨어 존' 새단장

신세계백화점 강남점이 지난 16일 9층에 위치한 생활전문관 ‘키친&테이블웨어 존’을 10년 만에 재단장했다고 17일 밝혔다. 지난 6월 프리미엄 가전 전문관을 재단장한 것에 이어 생활 장르를 강화한 것이다.

약 100여 평 규모 공간에 60여 개 브랜드를 한데 모아, 기존 백화점에서는 보기 힘든 프리미엄 조리용품·식기를 선보인다.

신세계백화점 강남점은 이번 리뉴얼을 통해 백화점 업계 최초로 일본 장인 제작 나이프 편집숍 ‘마이도’와 주방 조리도구 전문 매장 ‘키친툴’이 들어선다.

신세계백화점 강남점 9층 키친&테이블웨어 존 전경. (제공=신세계)

‘마이도’에서는 에치젠·사카이·산조 등 일본 6대 나이프 산지의 장인 브랜드부터 유럽 명장 나이프까지 30여 종을 갖췄다.

대표 상품으로는 ‘팩토리 나이프(입문용)’ 20만~50만원대부터 장인 생산하는 ‘나이프(혼야끼)’ 100만~1천만원대까지 다양하다.

아시아 퀴진을 위한 주방 용품 매장 ‘키친툴’은 유럽·일본의 프리미엄 브랜드 약 30여 종을 엄선해 소개한다.

테이블웨어도 대폭 업그레이드됐다. 로얄코펜하겐, 웨지우드, 빌레로이앤보흐 등 글로벌 브랜드는 각자의 세계관을 반영한 매장으로 재단장했으며, 로얄코펜하겐에서는 희귀 예술품 ‘공주와 완두콩’을 전시·판매한다.

리뉴얼 오픈 기념 행사도 진행된다. 로얄코펜하겐은 프린세스 한식 에센셜 세트(10P)를 특가 37만 8천원에 판매하고, 50만원 이상 구매 고객에게 250주년 기념 접시를 증정한다. 빌레로이앤보흐는 디자인나이프 파스타볼 세트를 특가 10만 9천원에 판매하며, 20만원 이상 구매 시 수건을 제공한다.

새로운 다이닝 공간 ‘쿠킹스튜디오’도 첫선을 보였다. ▲조리도구 ▲쿠킹 쇼케이스 ▲주방가전 등 3개 구역으로 나눠 각 존에 맞는 상품을 한자리에 모았다.

조리도구 구역에는 휴대용 탄산음료 제조기 ‘ISI 트위스트앤 스파클 화이트’, ‘하리오 알파 온도조절 드립케틀’ 등 주방을 더욱 스마트하게 만들어주는 아이템을 선보였다.

관련기사

쿠킹 쇼케이스 구역에서는 오는 11월부터 유명 셰프 초청 시연 행사를 진행할 예정이다.

이은영 신세계백화점 라이프스타일 담당은 “주방용품과 테이블웨어는 이제 단순한 생활 필수품을 넘어 개인의 취향과 격을 보여주는 아이템으로 자리 잡았다”며 “이번 리뉴얼을 통해 집에서도 셰프 못지않은 아이템으로 한층 높은 만족도의 다이닝을 즐기시길 바란다”고 말했다.