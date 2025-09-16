4년 연임 개헌·AI 3대 강국...이재명 정부 123대 국정과제 확정

대통령 4년 연임 개헌과 인공지능(AI) 3대 강국, 전시작전통제권 전환 등 이재명 정부가 향후 5년간 역점 추진할 국정과제가 확정됐다.

정부는 16일 정부세종청사에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 이같은 내용을 담은 국정기획위원회의 이재명 정부 123개 국정과제 관리계획을 확정했다.

이 대통령은 모두발언에서 “우리 정부의 123대 국정과제에 대한 관리계획이 마련됐다”며 “국민 모두의 대통령으로서 주권자의 뜻이 담긴 123대 국정과제를 나침판 삼아 국민의 삶을 변화시키고 세계를 선도하는 대한민국을 꼭 만들겠다”고 말했다.

최종 확정된 국정과제 체계는 ‘국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국’이라는 국가 비전에 따라 ▲국민이 하나되는 정치 ▲세계를 이끄는 혁신경제 ▲모두가 잘사는 균형성장 ▲기본이 튼튼한 사회 ▲국익 중심의 외교안보 등 5대 국정 목표, 23대 추진전략, 123대 과제로 구성됐다.

사진_대통령실

먼저 ‘국민이 하나되는 정치’로 대통령 4년 연임제와 결선투표제 도입, 감사원 국회 소속 이관, 대통령 거부권 제한, 국무총리 국회추천제 도입, 수사와 기소 분리를 통한 검찰개혁 완성, 계엄통제와 방첩사 폐지 등이 담겼다.

혁신경제 과제에는 AI 3대 강국 도약, AI와 바이오 등 신산업 육성, 에너지 전환, 100조원+알파 규모 국민성장펀드 조성, 디지털자산 산업 제도화를 통한 금융혁신이 꼽혔다.

또 균형성장 정책으로 세종 행정수도 완성, 2차 공공기관 이전 착수, 서민과 소상공인 채무조정, 공적 주택 공급, 한국형 증거 개시 도입 등이 국정과제에 포함됐다.

외교안보 분야에서는 전시작전통제권 전환 과제와 3축 방어체계 고도화, 한반도 리스크를 한반도 프리미엄으로 전환 등의 과제가 제시됐다.

정부는 국정과제가 차질 없이 이행돼 신속히 성과를 창출할 수 있도록 전 부처가 힘을 합쳐 문제를 해결하는 범정부 추진체계를 구축할 계획이다.

정부 차원에서 온라인 국정관리시스템과 오프라인 범부처 협의체를 운영해 국정과제 추진상황을 지속적으로 점검·관리한다. 특히 국민이 체감하는 입법성과의 조기 창출을 위해 법제처에 '국정입법상황실'을 설치해 국정과제 입법 전 주기를 밀착 관리하고 입법에 장애가 되는 요소를 선제적으로 파악·대응할 계획이다.

또한 국정과제 추진과정에서 국민과의 소통을 강화하고, 정책성과를 국민이 실질적으로 체감할 수 있도록 할 예정이다. 국정과제 온라인 소통창구인 ‘국정과제 소통광장’으로 국민이 제기한 의견을 정부가 신속히 답하는 쌍방향 소통채널을 만들고, 주기적으로 국민만족도 조사를 실시할 계획이다.

이날 정부업무평가기본계획도 확정하면서 국정과제 추진 성과를 평가할 계획이다. 올해는 미래 전략산업 육성 등 각 부처가 역점 추진하는 정책과제, 신산업 등 규제 합리화, AI를 활용한 일하는 방식 혁신, 디지털 소통과 홍보 노력 강화 등을 중점 평가할 예정이다.