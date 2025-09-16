티빙, 시청자 선택따라 엔딩 바뀌는 숏드라마 공개한다

티빙이 오는 29일 인터랙티브 로맨스 코미디 숏드라마 ‘나는 최애를 고르는 중입니다’를 전편 독점 공개한다고 16일 밝혔다.

‘나는 최애를 고르는 중입니다’는 CJ그룹 사내벤처 1기 ‘스튜디오 숏냅스’가 처음으로 기획한 다중서사·멀티 엔딩 숏드라마다.

이 드라마는 한 명의 여자 주인공(배우 임현주)과 다섯 남자가 얽히며 벌어지는 '5대1 환승장려 로맨스'다. 테토남·연하남·전남친 등 MZ 취향의 다섯 가지 매력을 지닌 캐릭터와의 서사로 진행된다.

특히, 이 드라마는 시청자의 선택에 따라 남자 주인공, 스토리, 결말이 달라진다. 또 영상을 1~2분짜리 세로형 에피소드로 구성해 모바일 환경에 최적화했다.

티빙은 연애 리얼리티와 시뮬레이션 게임을 결합한 이번 콘텐츠를 통해 짧지만 강렬한 시청 경험을 선사할 방침이다.