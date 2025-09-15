넷마블 '뱀피르', 5번째 신규 월드 '카프' 오픈 예고

넷마블(대표 김병규)은 뱀파이어 컨셉의 신작 MMORPG ‘뱀피르’에서 신규 월드 ‘카프’를 오픈할 예정이라고 15일 밝혔다.

이 회사는 지난달 26일 이 게임을 출시한 이후 약 2주만에 4개의 월드를 오픈한 바 있으며, 이용자들의 성원에 힘입어 5번째 신규 월드 ‘카프’를 선보일 예정이다.

이번에 오픈하는 ‘카프’ 월드는 스트리머들의 활동이 없는 일반 월드이며, 오는 18일 오후 6시에 오픈한다.

넷마블은 신규 월드 ‘카프’ 오픈을 기념해 해당 서버 이용자들을 대상으로 특별 이벤트를 진행한다. 이용자들은 21일간 진행되는 출석 이벤트에 참여하고 ‘희귀 탈것 소환권’, ‘희귀 형상 소환권’, ‘400만 골드’, ‘경험의 혈청’ 등 풍성한 보상을 획득할 수 있다.

‘뱀피르’는 국내 모바일게임의 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받은 ‘리니지2 레볼루션’의 주요 개발진이 참여한 신작 MMORPG다. 뱀파이어 컨셉과 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 차별화된 소재로 모바일과 PC 플랫폼으로 서비스 중이다.

이 게임은 출시 9일만에 양대 마켓 매출 1위를 달성한 이후 현재까지 순위를 유지하고 있으며, 동시접속자 20만 명을 돌파하는 등 장기 흥행의 기틀을 다졌다는 평가다.