넷마블, 도쿄게임쇼 2025서 '일곱 개의 대죄: 오리진' 제작발표회 개최 예고

넷마블(대표 김병규)은 도쿄게임쇼 2025에서 신작 오픈월드 액션 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진' 제작발표회를 개최한다고 12일 밝혔다.

발표회에는 넷마블에프앤씨의 구도형 PD, 박동훈 아트디렉터, 일본 사업본부장 야마시타 히로카즈, 트리스탄 역 성우 무라세 아유무가 참석해 개발 비화와 캐릭터를 소개한다. 인게임 실시간 시연과 주요 콘텐츠 설명이 진행되며, 원작자 스즈키 나카바의 특별 인터뷰 영상도 공개된다.

넷마블은 발표회를 유튜브 채널을 통해 생중계해 전 세계 이용자가 함께 볼 수 있도록 한다.

'일곱 개의 대죄: 오리진'은 인기 만화 '일곱 개의 대죄' IP를 기반으로 한 오픈월드 액션 RPG다. 넷마블은 이번 도쿄게임쇼에서 일본 최초 시연을 진행한다. 스토리 모드, 오픈월드 탐험 모드, 마신 3종과의 보스 타임어택 콘텐츠를 공개할 계획이다.

이 게임은 콘솔·PC·모바일 플랫폼에 동시 출시되며, PS5와 스팀으로도 만나볼 수 있다. PS 스토어와 스팀에서 위시리스트 등록이 가능하며, 현재 브랜드 사이트에서 사전등록을 진행 중이다. 참여자에게는 캐릭터·무기·성장재료 등 보상이 제공된다.