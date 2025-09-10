넷마블 'RF온라인 넥스트', 새 바이오슈트 '아비터' 사전등록

넷마블(대표 김병규)은 MMORPG ‘RF 온라인 넥스트(RF ONLINE NEXT, PC/모바일)’가 신규 바이오슈트 ‘아비터’ 업데이트를 앞두고 사전등록 이벤트를 실시한다고 10일 밝혔다.

오는 24일 업데이트 예정인 신규 바이오슈트 ‘아비터’는 근·중거리 딜러로, 주력 무기인 검을 활용한 화려한 액션이 특징이며, 원거리 포스 공격도 함께 사용해 다양한 공격 임무 수행에 적합하다고 회사 측은 설명했다.

이용자들은 ‘RF 온라인 넥스트’ 공식 사이트를 통해 업데이트 사전등록은 물론, ‘아비터’ 소개 영상 등 자세한 정보를 확인할 수 있다.

또한 사전등록 시 ‘희귀 선물 상자’, ‘영웅 선물 상자’, ‘아비터의 증표’, ‘무기명 신용 주화’, ‘고품질 업그레이드 키트 선택 상자 2’ 등이 포함된 ‘전장 필수 보급품’ 성장 아이템을 보상으로 지급한다.

사전등록 특별 보상은 업데이트 이후 다음 달 22일까지 계정 우편함을 통해 확인할 수 있으며, 계정당 1회 수령 가능하다.

한편, ‘RF 온라인 넥스트(PC/모바일)’는 지난 2004년부터 20여 년간 서비스한 ‘RF 온라인’ IP를 활용한 MMORPG 신작으로, 3월 20일 정식 출시 이후 엿새만 만에 국내 양대 마켓 매출 1위를 기록하는 등 국내 MMORPG 이용자들의 큰 사랑을 받고 있다.